Из-за учений оцепили центр Улан-Удэ

Некоторые горожане подумали, что в ТРЦ «Пионер» пожар
Сегодня в центре Улан-Удэ на территории рынка «Народный» и площадки перед ТРЦ «Пионер» проводятся противопожарные учения одного из силовых ведомств.
Однако некоторые горожане подумали, что в крупном ТРЦ пожар. Они обеспокоенно пересылали снимки через мессенджеры.
«Пионер» оцепили. Там пожар?»
«На «Народном куча пожарных, что случилось?», - пишут улан-удэнцы.
Однако другие горожане быстро догадались, что идут учения.
На видеокадрах видно, как несколько пожарных машин стоят перед торговым центром, к ним спешно подъезжают ещё несколько автомобилей со спецсигналами. Также на площадке «Пионера» стоят люди в форме.
Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе в Улан-Удэ прошли учения МЧС
. Местом проведения выбрали новостройку на Смолина. Тогда также перекрыли дорогу и горожане перепугались, что в высотке пожар.
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