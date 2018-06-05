Из-за учений оцепили центр Улан-Удэ



«Пионер» оцепили. Там пожар?»

«На «Народном куча пожарных, что случилось?», - пишут улан-удэнцы.



Однако другие горожане быстро догадались, что идут учения.



На видеокадрах видно, как несколько пожарных машин стоят перед торговым центром, к ним спешно подъезжают ещё несколько автомобилей со спецсигналами. Также на площадке «Пионера» стоят люди в форме.







Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе в Улан-Удэ

Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе в Улан-Удэ прошли учения МЧС . Местом проведения выбрали новостройку на Смолина. Тогда также перекрыли дорогу и горожане перепугались, что в высотке пожар. «Пионер» оцепили. Там пожар?»

Сегодня в центре Улан-Удэ на территории рынка «Народный» и площадки перед ТРЦ «Пионер» проводятся противопожарные учения одного из силовых ведомств.Однако некоторые горожане подумали, что в крупном ТРЦ пожар. Они обеспокоенно пересылали снимки через мессенджеры.