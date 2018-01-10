В автобусах Улан-Удэ можно рассчитаться банковской картой

Терминалы для оплаты установлены уже в 39 городских автобусах



Улан-удэнцы радуются установленным терминалам. Первой позитивной новостью поделилась улан-удэнка в соцсети.



- Сегодня ехала в маршруте №44, и как же я удивилась, когда объявили, что проезд можно оплатить по карте безналичкой! Я об этом давно думала, – пишет девушка.



Как сообщили «Байкал-Daily» в комитете по транспорту Улан-Удэ, подобные терминалы оплаты установлены уже в 39 городских автобусах разных маршрутов. Пока терминалы установлены только в больших автобусах марки «ЛИАЗ» (те, что с зелёной полосой).



- Терминалы установлены ещё летом. Работают во всех трамваях и на автобусах МУП «Городские маршруты». Пока только на некоторых маршрутах, в частности 37, 16, 134, 44 и другие. До конца года планируем увеличить число маршрутов с терминалами безналичной оплаты до двухсот машин, - рассказал «Байкал-Daily» начальник отдела организации пассажирских перевозок Комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Сергей Будагаев.



Также Будагаев уточнил, что установку терминала инициативные маршрутчики оплачивают из собственного кармана. Подобная система работает уже в соседних регионах: Иркутске и Чите.

