Многодетная мать из Улан-Удэ через суд добилась выплаты маткапитала

У женщины не было прописки, и ей отказали в социальных выплатах



Улан-удэнка через суд потребовала выплатить положенный ей материнский капитал. Как выяснилось, у многодетной матери отсутствовала регистрация на территории города менее года до рождения третьего ребёнка, сообщает пресс-служба Железнодорожного районного суда Улан-Удэ.



Женщина мать троих несовершеннолетних детей и с марта 2013 года всей семьёй живёт и работает в Улан-Удэ. Однако суд решил, что основание отсутствия необходимых сроков регистрации не может служить отказом.



- Суд пришёл к выводу, что отсутствие регистрации по месту жительства не может являться основанием для лишения права истца на получение республиканского материнского капитала, - говорится в сообщении.



Суд решил удовлетворить исковые требования матери и обязать республиканское государственное учреждение «Центр социальной поддержки населения» предоставить истцу республиканский материнский капитал.



Решение не вступило в законную силу.

