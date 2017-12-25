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В Бурятии более двух тысяч активистов помогают пенсионерам

Общество,  25.12.2017 10:53
В республике работает 130 волонтёрских организаций

Молодёжным советом министерства социальной защиты населения Бурятии разработано положение об общереспубликанском движении волонтёрских отрядов «Я – волонтёр» на 2016-2017 гг. для объединения усилий в качестве оказания помощи, создание комфортных условий, разностороннего досуга для граждан старшего возраста.

На сегодня в республике работает 130 волонтёрских организаций, привлечено более 2 тысяч молодых активистов.

Практически во всех районах республики организованы волонтёрские движения из числа студентов, школьников по оказанию гражданам пожилого возраста необходимой помощи. Работают Тимуровские движения из числа учащихся старших классов общеобразовательных школ.

Школьники оказывают помощь одиноким пожилым гражданам в уборке, доставке воды, покупке продуктов, колке и укладке дров в поленницу, по благоустройству территорий, приусадебных участков.

Помимо этого, ежегодно в районах отделы социальной защиты населения организуют акции по оказанию помощи в подготовке к зимнему периоду одиноким пожилым гражданам (утепление окон, уборка огорода, придомовой территории, колка дров), сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Бурятии.
 
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