Производитель чая Lipton объявил об уходе из России

Российские эксперты особых проблем в этом не видят



Компания Ekaterra – производитель чая чая Lipton, Brooke Bond и Saito – приняла решение свернуть бизнес в России и объявила об уходе с российского рынка.



В своём пресс-релизе представители компании сообщили, что к концу года перечисленные бренды перестанут выпускаться на территории России. «Текущая ситуация не позволяет компании развивать свой бизнес», - говорится в сообщении Ekaterra.



В апреле концерн Unilever, которому раньше принадлежала Ekaterra, уже сообщал, что на территории России прекратится продажа листового чая Lipton и Brooke Bond, однако, чай останется в пакетированном виде. Теперь же стало известно о полном уходе продукции с рынка.



Однако российские эксперты не видят проблем в уходе компании из России.



- Рынок контролируется в основном российскими операторами, значительно превышающими размеры компании Ekaterra и занимающими значительно большую долю на российском рынке. Соответственно, доля компании Ekaterra просто перераспределится между российскими компаниями, и рынок переварит эту ситуацию достаточно спокойно, без особых каких-то колебаний, - заявил «Известиям» гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия.



Рамаз также предположил, что на данный момент доля компании Ekaterra на российском рынке составляет не более 6-7% от общего рынка.



