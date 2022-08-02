Российские эксперты особых проблем в этом не видят
Компания Ekaterra – производитель чая чая Lipton, Brooke Bond и Saito – приняла решение свернуть бизнес в России и объявила об уходе с российского рынка.
В своём пресс-релизе представители компании сообщили, что к концу года перечисленные бренды перестанут выпускаться на территории России. «Текущая ситуация не позволяет компании развивать свой бизнес», - говорится в сообщении Ekaterra.
В апреле концерн Unilever, которому раньше принадлежала Ekaterra, уже сообщал, что на территории России прекратится продажа листового чая Lipton и Brooke Bond, однако, чай останется в пакетированном виде. Теперь же стало известно о полном уходе продукции с рынка.
Однако российские эксперты не видят проблем в уходе компании из России.
- Рынок контролируется в основном российскими операторами, значительно превышающими размеры компании Ekaterra и занимающими значительно большую долю на российском рынке. Соответственно, доля компании Ekaterra просто перераспределится между российскими компаниями, и рынок переварит эту ситуацию достаточно спокойно, без особых каких-то колебаний, - заявил «Известиям» гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия.
Рамаз также предположил, что на данный момент доля компании Ekaterra на российском рынке составляет не более 6-7% от общего рынка.
Производитель чая Lipton объявил об уходе из России
Бизнес, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Бизнес, 01.08.2022
Хитом линейки стал аромат «Байкальская клубника»
Бизнес, 29.07.2022
МегаФон модернизировал и построил новые базовые станции в 17 населённых пунктах республики
Бизнес, 28.07.2022
В дело вмешалась прокуратура
Бизнес, 27.07.2022
Приём будет проводить дежурный прокурор
Бизнес, 26.07.2022
Роспотребнадзор опубликовал информацию о надзоре за качеством и безопасностью плодоовощной продукции
Бизнес, 22.07.2022
МегаФон создал специальное предложение для владельцев домашних животных
Бизнес, 21.07.2022
В аэропорту «Байкал» теперь выполняются 15 рейсов в Новосибирск в неделю
Бизнес, 20.07.2022
Дело ушло в суд
Бизнес, 20.07.2022
Из оборота изъяли 66 кг мясной продукции
Бизнес, 19.07.2022
Он начнёт свою работу в следующем году
Бизнес, 19.07.2022
Компания заявила об окончательном уходе из России
Бизнес, 15.07.2022
Об этом рассказала его руководитель Вера Лукашенок
Бизнес, 14.07.2022
Городские предприятия должны «Водоканалу» почти 29 млн
Бизнес, 14.07.2022
О том, как «Энерготехномаш» начинался на развалинах известного предприятия и сумел достичь нынешних успехов, рассказал генеральный директор Валерий Горбунов
Бизнес, 12.07.2022
Большую часть выловят на Ивано-Арахлейских озёрах