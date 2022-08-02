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Производитель чая Lipton объявил об уходе из России

Производитель чая Lipton объявил об уходе из России
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Российские эксперты особых проблем в этом не видят

Компания Ekaterra – производитель чая чая Lipton, Brooke Bond и Saito – приняла решение свернуть бизнес в России и объявила об уходе с российского рынка.

В своём пресс-релизе представители компании сообщили, что к концу года перечисленные бренды перестанут выпускаться на территории России. «Текущая ситуация не позволяет компании развивать свой бизнес», - говорится в сообщении Ekaterra. 

В апреле концерн Unilever, которому раньше принадлежала Ekaterra, уже сообщал, что на территории России прекратится продажа листового чая Lipton и Brooke Bond, однако, чай останется в пакетированном виде. Теперь же стало известно о полном уходе продукции с рынка.

Однако российские эксперты не видят проблем в уходе компании из России.

- Рынок контролируется в основном российскими операторами, значительно превышающими размеры компании Ekaterra и занимающими значительно большую долю на российском рынке. Соответственно, доля компании Ekaterra просто перераспределится между российскими компаниями, и рынок переварит эту ситуацию достаточно спокойно, без особых каких-то колебаний, - заявил «Известиям» гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия.

Рамаз также предположил, что на данный момент доля компании Ekaterra на российском рынке составляет не более 6-7% от общего рынка.

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