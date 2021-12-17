В Бурятии частные детсады на субсидии закупали коньяк и пиво

Безответственные получатели бюджетных денег подставляют нормальные частные детсады
Депутат Народного Хурала Бурятии Тумэн Дондоков сегодня на сессии озвучил крайне любопытные итоги проверки Счётной палаты по деятельности частных детсадов. По словам Дондокова, на субсидии учреждения закупали алкоголь и другие удивительные товары.
- Приобретение кресла «Престиж», которое явно не относится к детской мебели, приобретение запасных частей для автомобилей, приобретение стремянки, алкоголь, коньяк, пиво, семечки и аналогичные продукты. Всё это для детских садиков приобретается, - перечислил Тумэн Дондоков.
В одном из детских садов, по документам, на 14 «квадратах» ютятся 20 детей. При этом норматив предусматривает 2,5 кв.м. на одного ребёнка. В другом случае по адресу, указанному на бумагах, находится магазин.
- Мы выделяем деньги, а контролирующие органы никак не контролируют. Из-за того, что некоторые вот так недобросовестно относятся, страдают другие. 18 детских садиков, возможно, не получат субсидирование. И том числе благодаря тому, что в августе министерство образования внесло изменения в положение о получении субсидий, из-за этого тысячи детей могут остаться без детских садиков, - продолжил Тумэн Дондоков.
Он отметил, что по итогам проверки можно возбудить «несколько уголовных дел».
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в Улан-Удэ нависла угроза закрытия частных детских садов. Всё потому, что власти ужесточили требования к предоставлению тех самых субсидий для частных садиков. Отмена субсидий автоматически означает резкое повышение платы для родителей. Многие из них не в состоянии будут платить по 10 тысяч рублей вместо, например, нынешних трёх тысяч.
- По предварительным данным, 18 организаций по присмотру и уходу не смогут заключить договоры на оказание образовательных услуг с лицензированными детскими садами. Отсутствие договоров между лицензированными и нелицензированными частными садами приведёт к отказу в субсидировании и, возможно, к повышению родительской оплаты, - признали ранее в комитете по образованию.
В Бурятии частные детсады на субсидии закупали коньяк и пиво
Бизнес, Фото:
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