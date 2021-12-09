В Улан-Удэ под угрозой закрытия 18 частных детсадов

Детям из частных детсадов придётся переходить в муниципальные
В Улан-Удэ возникла большая проблема угрозы закрытия частных детских садов. Ранее власти Бурятии субсидировали их из бюджета.
- Совместно из республиканского и муниципального бюджета будем платить 5,8 тыс руб в месяц частным детским садам за каждого ребёнка. Плюс родительская плата от 3 тыс. руб. В итоге за каждого ребёнка частный детский сад может получать от 8,8 тыс руб в месяц. Хороший бизнес! – писал глава Бурятии Алексей Цыденов ещё в 2017 году.
Такие субсидии получали лицензированные детсады, в которых обеспечивается уход и присмотр за ребёнком, а также образовательные функции по дошкольной подготовке. Для остальных частных садиков, не имеющих лицензий и где предусмотрен только присмотр и уход, оплата из бюджета составила 3 тыс рублей в месяц. Субсидии значительно помогли в развитии рынка частных детсадов, а для родителей они означали доступную плату.
Однако недавно стало известно об изменениях в программе субсидирования. Требования к садикам сильно ужесточены, так что многие из них рискуют остаться без субсидий, а, значит, оказаться под угрозой ликвидации. Встревоженные родители написали коллективное обращение Алексею Цыденову.
«Муниципальные сады не могут предоставить нам свободные места, а оплачивать услуги частников мы финансово не готовы. Наш сад посещают 400 детей», – говорится в обращении родителей воспитанников детского сада «Боровичок», опубликованном в паблике ves_ulan_ude.
Если сейчас родители платят три тысячи рублей в месяц, то в случае лишения учреждения субсидии, речь будет идти о 10 тысячах.
В комментариях хлынула волна возмущения. Жители Бурятии пишут: «У нас отличный сад, просторный, все группы по возрастам, воспитатели замечательные, каждый день занимаются! Куда же нам идти после нового года?!», «А в Горьком этот сад тоже закроют, значит? Тогда выделяйте места детям, которые останутся без этого садика, да и вообще другие дети без таких садов», «У меня двое детей ходят в частный садик «Боровичок» на Мелькомбинате. Нас все устраивает. В муниципальный сад очередь не дождаться. Мне придется уволиться с работы чтобы сидеть с детьми. Помогите нам, пожалуйста, не убирайте субсидии».
Сегодня разъяснения дал комитет по образованию администрации Улан-Удэ. Сообщается, что документ, в который вносятся требования к реализации образовательной программы и к организации услуги по присмотру и уходу, готовят.
- 26 ноября 2021 года по данному вопросу были даны разъяснения руководителям частных детских садов на совещании в режиме видеоконференции. Проект нового порядка находится на согласовании, - сообщили в комитете по образованию.
Отмечается, что в Улан-Удэ субсидию получают 39 лицензированных частных детских сада и 32 нелицензированные организации, осуществляющие услугу по присмотру и уходу.
- По предварительным данным, 18 организаций по присмотру и уходу не смогут заключить договоры на оказание образовательных услуг с лицензированными детскими садами. Отсутствие договоров между лицензированными и нелицензированными частными садами приведёт к отказу в субсидировании и, возможно, к повышению родительской оплаты, - признали в комитете по образованию.
Сейчас решают, что делать с детьми, которые ходят в частные сады, оказавшиеся под угрозой. Родителей ждут на приёмы в комитет с 13 до 17 декабря.
Представители комитета будут уточнять, какая у ребёнка очередь в муниципальные сады, а также желаемую дату зачисления. Всего до конца декабря будет проведено комплектование в муниципальные сады на 646 вакантных мест.
Детям в возрасте 5-7 лет будут предложены вакантные места в дошкольных группах при школах № 12, 52 (Мелькомбинат), № 18 (40 квартал).
Кроме того, в 2022 году начнут работать пять новых детских садов на 1400 мест (мкрн Дивизионный, ул. Боевая, мкрн. Забайкальский, ул. Лермонтова, ул. Конечная).
- Приём родителей будет осуществляться с 9.00 до 16.00 с перерывом на обед с 12.00 до 13.00 в каб. № 6, 7, 22
по предварительной записи по телефону: 21-68-09, - сообщили в комитете.
В Улан-Удэ под угрозой закрытия 18 частных детсадов
Бизнес, Фото:
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