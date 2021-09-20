Курсы обмена валют СберБанка появились на картах 2ГИС

Функция доступна для городов России, где присутствует сервис



На карты 2ГИС (компания входит в экосистему Сбера) добавлены актуальные курсы валют. Теперь пользователь может не только найти ближайший офис СберБанка, но и сравнить курсы обмена валют в разных отделениях. Курсы обновляются онлайн и меняются одновременно с изменениями курсов в отделениях.



Новая функция доступна как в веб-версии, так и в мобильном приложении 2ГИС во всех городах России, где присутствует сервис: на картах отмечены 4900 офисов СберБанка.



Чтобы увидеть курс, достаточно включить на картах слой «Курсы валют». Дополнительно в веб-версии сервиса на 2gis.ru пользователь может рассчитать сумму обмена по актуальному на момент расчёта курсу с помощью встроенного калькулятора валют.



- Обмен валюты перед путешествием часто оставляют на последний момент, однако деньги лучше всего менять в России, так как сложно заранее предположить, где можно будет поменять валюту за границей и какой при этом будет обменный курс. При этом валюта может потребоваться практически сразу по приезду, например, чтобы оплатить такси из аэропорта до места проживания. Теперь выбрать курс и построить маршрут до офиса банка стало ещё проще. Внедрить новую опцию помогла интеграция одного из самых популярных картографических сервисов в стране, 2ГИС, в экосистему Сбера. И в дальнейшем польза от этой синергии будет только нарастать, повышая функциональность и удобство 2ГИС для миллионов клиентов, - заявил Сергей Широков, директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка.



Справка



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