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Курсы обмена валют СберБанка появились на картах 2ГИС

Курсы обмена валют СберБанка появились на картах 2ГИС
Бизнес, 
Функция доступна для городов России, где присутствует сервис

На карты 2ГИС (компания входит в экосистему Сбера) добавлены актуальные курсы валют. Теперь пользователь может не только найти ближайший офис СберБанка, но и сравнить курсы обмена валют в разных отделениях. Курсы обновляются онлайн и меняются одновременно с изменениями курсов в отделениях.

Новая функция доступна как в веб-версии, так и в мобильном приложении 2ГИС во всех городах России, где присутствует сервис: на картах отмечены 4900 офисов СберБанка.

Чтобы увидеть курс, достаточно включить на картах слой «Курсы валют». Дополнительно в веб-версии сервиса на 2gis.ru пользователь может рассчитать сумму обмена по актуальному на момент расчёта курсу с помощью встроенного калькулятора валют.

- Обмен валюты перед путешествием часто оставляют на последний момент, однако деньги лучше всего менять в России, так как сложно заранее предположить, где можно будет поменять валюту за границей и какой при этом будет обменный курс. При этом валюта может потребоваться практически сразу по приезду, например, чтобы оплатить такси из аэропорта до места проживания. Теперь выбрать курс и построить маршрут до офиса банка стало ещё проще. Внедрить новую опцию помогла интеграция одного из самых популярных картографических сервисов в стране, 2ГИС, в экосистему Сбера. И в дальнейшем польза от этой синергии будет только нарастать, повышая функциональность и удобство 2ГИС для миллионов клиентов, - заявил Сергей Широков, директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка.

Справка

ПАО Сбербанк — банк в России, основным акционером которого является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru. 
Сбер Сбербанк банки

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