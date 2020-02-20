Вездеход «Шадал», изготовленный жителем Бурятии, готов к выпуску

Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом году житель Бурятии Тумэн Дымчиков изготовил вездеход собственной конструкции. Назвал новую машину он «Шадал», что с бурятского языка можно перевести как «Сила».
Его брат Эрдэни Дымчиков, бывший замминистра спорта и молодёжной политики Бурятии, рассказывал, что главная особенность вездехода состоит в том, что кузов в середине может ломаться как на К-700, таким образом, каждая сторона может поворачиваться под любым углом.
Накануне Эрдэм Дымчиков выложил видео с тест-драйва «Шадала» на Верхней Берёзовке. Он сообщил, что заявки на изготовление уже принимаются и, кроме того, для сборки вездехода уже подготовлен цех на 250 кв.м.
- Мы находимся на Верхней Берёзовке, здесь ипподром и тут я встретил своего брата Тумэна, который поехал испытывать машину – вездеход собственной конструкции «Шадал», - рассказал Эрдэни Дымчиков.
Далее его брат рассказал об особенностях вездехода - мотор, например, китайский «Лифан», 27 лошадиных сил, коробка на пять передач от «Жигуля», колёса от «Урала», имеет электроусилитель руля, вес машины составляет около 800 килограммов. Кузов сварен самостоятельно, в нём поместятся 6 человек, а сиденья можно разложить и превратить в полноценную кровать.
- Это вездеход – плавающий болотоход. Простейшая конструкция, ломаться практически нечему. Если даже сломается, то в полевых условиях можно починить, - отметил создатель «Шадала» Тумэн.
Он добавил, что выпускать машины можно уже сейчас. Ориентировочная цена «Шадала» составит 200-300 тысяч рублей, в зависимости от комплектации.