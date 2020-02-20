Вездеход «Шадал», изготовленный жителем Бурятии, готов к выпуску

- Мы находимся на Верхней Берёзовке, здесь ипподром и тут я встретил своего брата Тумэна, который поехал испытывать машину – вездеход собственной конструкции «Шадал», - рассказал Эрдэни Дымчиков.





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Далее его брат рассказал об особенностях вездехода - мотор, например, китайский «Лифан», 27 лошадиных сил, коробка на пять передач от «Жигуля», колёса от «Урала», имеет электроусилитель руля, вес машины составляет около 800 килограммов. Кузов сварен самостоятельно, в нём поместятся 6 человек, а сиденья можно разложить и превратить в полноценную кровать.