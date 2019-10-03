Оплачивать услуги регоператора в Бурятии теперь нужно только по лицевому счету

Региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами ООО «ЭкоАльянс» с 1 октября 2019 года прекратил приём платежей без указания лицевого счёта



Об этом в понедельник, 30 сентября, на совещании при главе Бурятии заявил директор компании Игорь Алексеев.



- ООО «ЭкоАльянс» благодарно тем жителям, которые отозвались и оплачивали услугу по вывозу твердых коммунальных отходов, пока велась работа по присвоению лицевых счетов. Теперь перед тем, как провести платеж, нужно указать конкретный лицевой счет, - сказал он.



На сегодняшний день база лицевых счетов сформирована на 90%. Жители Бурятии могут узнать свой лицевой счет по телефону 37-91-95. При отсутствии лицевого счета необходимо предоставить регоператору следующие документы: паспорт, свидетельство о регистрации имущества, адресную справку, справку о составе семьи, заявление в произвольной форме. И подать их лично по адресу: Улан-Удэ, Ленина, 32а, районному менеджеру ООО «ЭкоАльянс» или отправить копии Почтой России.



Всего на счет регионального оператора поступило более 27 тысяч платежей без указания лицевого счета. Из них сегодня «разнесено» по лицевым счетам около половины. И идентифицировать платежи сложно.



- Найти конкретного плательщика трудно, потому что, например, некоторые люди делали ошибки в названиях улиц и платёж не садится автоматически. Кто-то вообще дом указать забыл. Другой напишет улица Ленина дом номер два, но название населенного пункта не укажет. А улица Ленина в каждом населенном пункте есть. Мы вынуждены узнавать через банк, откуда пришел платеж. Потом мы присваиваем лицевой счет, а платеж по адресу еще не внесен. И человек говорит, что был платеж в августе, но не указан. Это вызывает возмущение. Отмечу, что для нас это решение сложное - мы понимаем, что выручка просядет, но иначе невозможно, - пояснил Алексеев.



Собираемость платежей населения республики за услугу по вывозу твердых коммунальных отходов сегодня составляет 38,1%. Самый высокий показатель – в Улан-Удэ (63,7%), Северобайкальске (32%). Среди муниципальных районов чаще всех платят жителей Селенгинского (27,6%), Северо-Байкальского (27,2%), Муйского (26,9%) районов. Наименьшие показатели – в Еравнинском (8,8%), Кижингинском (9,1%) Тункинском (6,7%), Джидинском (7,2%) районах, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.



