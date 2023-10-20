Электричества не будет с 9:00 до 17:00
В Октябрьском районе Улан-Удэ пройдут плановые отключения электричества с 23 по 27 октября.
По информации районной администрации света не будет по следующим адресам:
23 октября с 9:00 до 17:00 - ул. Бабушкина, 14-16; Подкаменская, 14-35; пер. Подкаменский, 1-22; Городская, 21-62;
24 октября с 9:00 до 17:00 - ул. Орловская, 2, 30-40; Бабушкина, 183, 185; Груздева, 3-30; Костромская, 1-30; Островского, 1-45; Челябинская, 2-20, 101; Гусиноозёрская, 7-11; пер. Черкасский, 2-16; Дружбы, 1-27; Черкасская, 16-43; Армавирская, 6-17; Тверская, 18-35;
25 октября с 9:00 до 17:00 - ул. Боевая, 1, 3, 3а, 5, ЦТП, светофор, ООО «БИКС+», ГСК №254-1, комплекс фотофиксации; ул. Псковская, 17-77, 109-139, 303; ул. Зейская, 42-72; ул. Аргунская, 62-103; СНТ «Пищевик»;
26 октября с 9:00 до 17:00 - п. Силикатный; ул. Забайкальская, 3а, 5, 5б, 8а, 10б, 26, 25, 27, школа-сад №53, ЦТП, КНС; ул. Псковская, 17-77, 109-139, 303; ул. Зейская, 42-72; ул. Аргунская, 62-103; СНТ «Пищевик».
В Октябрьском районе Улан-Удэ отключат свет
Происшествия, Фото:
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