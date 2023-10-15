15 октября

14 октября

13 октября

Популярное

Сержант из Бурятии ушёл в самоволку и из ревности напал с ножом на сожительницу

Сержант из Бурятии ушёл в самоволку и из ревности напал с ножом на сожительницу
Происшествия,  Фото:pixabay.com

Он получил шесть лет колонии

Кяхтинский гарнизонный военный суд огласил обвинительный приговор сержанту Алексею К., сообщает пресс-служба 2-го Восточного окружного военного суда.

Военнослужащий с целью временно уклониться от прохождения военной службы 17 января 2023 года без уважительных причин не явился на службу. Только 2 июня 2023 года его смогла задержать военная полиция.

Сержант в период уклонения от военной службы в ходе распития алкоголя на почве неприязненных отношения, вызванных ревностью, нанес своей сожительнице несколько ударов кулаками по лицу. Затем, угрожая кухонным ножом,  он высказал в ее адрес угрозу убийством и нанёс удар ножом в бедро потерпевшей.

Суд по совокупности обвинений по нескольким статьям УК РФ назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима на срок 6 лет.

Как отметили в пресс-службе суда, приговор в законную силу не вступил. 
армия суд приговор

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ алабай на самовыгуле сильно испугал ребёнка
В Улан-Удэ алабай на самовыгуле сильно испугал ребёнка
Происшествия, 15.10.2023
«Собака сзади, помогите!» - писал мальчик в районном чате  
В Бурятии грузовой поезд насмерть сбил мужчину
В Бурятии грузовой поезд насмерть сбил мужчину
Происшествия, 14.10.2023
Несчастный случай произошёл вечером
Читинка обманывала любителей совместных закупок
Читинка обманывала любителей совместных закупок
Происшествия, 14.10.2023
Полицейские установили её причастность к 15 фактам мошенничества
В Улан-Удэ при пожаре в частном доме погиб мужчина
В Улан-Удэ при пожаре в частном доме погиб мужчина
Происшествия, 14.10.2023
Также пострадала 75-летняя пенсионерка
В Иркутской области из-за аварии больница осталась без теплоснабжения
В Иркутской области из-за аварии больница осталась без теплоснабжения
Происшествия, 13.10.2023
В Нижнеилимском районе устраняют коммунальную аварию
В Иркутске ищут водителя, снёсшего 3 опоры связи и 2 светофора
В Иркутске ищут водителя, снёсшего 3 опоры связи и 2 светофора
Происшествия, 13.10.2023
Его призывают явиться в администрацию Ленинского округа
В Улан-Удэ поймали 15-летнего лихача на Toyota Corolla
В Улан-Удэ поймали 15-летнего лихача на Toyota Corolla
Происшествия, 13.10.2023
Подросток пытался скрыться от сотрудников полиции
В Улан-Удэ с начала года произошло более тысячи пожаров
В Улан-Удэ с начала года произошло более тысячи пожаров
Происшествия, 13.10.2023
Большинство из них приходится на частный сектор
В Иркутской области водитель Mazda сбил 15-летнего школьника
В Иркутской области водитель Mazda сбил 15-летнего школьника
Происшествия, 13.10.2023
Подросток перебегал дорогу не по «зебре»
В Бурятии поймали двух омулёвых браконьеров
В Бурятии поймали двух омулёвых браконьеров
Происшествия, 13.10.2023
Общий ущерб составил более 150 тысяч рублей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^