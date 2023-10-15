Сержант из Бурятии ушёл в самоволку и из ревности напал с ножом на сожительницу

Он получил шесть лет колонии



Кяхтинский гарнизонный военный суд огласил обвинительный приговор сержанту Алексею К., сообщает пресс-служба 2-го Восточного окружного военного суда.

Военнослужащий с целью временно уклониться от прохождения военной службы 17 января 2023 года без уважительных причин не явился на службу. Только 2 июня 2023 года его смогла задержать военная полиция.

Сержант в период уклонения от военной службы в ходе распития алкоголя на почве неприязненных отношения, вызванных ревностью, нанес своей сожительнице несколько ударов кулаками по лицу. Затем, угрожая кухонным ножом, он высказал в ее адрес угрозу убийством и нанёс удар ножом в бедро потерпевшей.Суд по совокупности обвинений по нескольким статьям УК РФ назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима на срок 6 лет.Как отметили в пресс-службе суда, приговор в законную силу не вступил.