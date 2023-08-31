В Иркутской области задержали закладчика «синтетики»

Молодой человек успел разложить 14 свёртков
Транспортные полицейские в здании железнодорожного вокзала станции Лена задержали 20-летнего жителя города Зима. При личном досмотре у него обнаружили и изъяли три полимерных свёртка с порошкообразным веществом.
- Задержанный пояснил, что изъятое у него – наркотическое средство, которое он приобрёл с целью распространения неопределённому кругу лиц через закладки. В ходе работы по материалу стражи магистралей выяснили, что задержанный осуществил 14 закладок наркотического вещества с целью сбыта в Усть-Куте. Спрятанные свёртки изъяли и направили на экспертизу, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Экспертиза показала, что содержимое изъятых у гражданина свёртков - наркотическое вещество синтетического происхождения общим весом около 8 граммов.
Возбуждены уголовные дела за незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере и покушение на сбыт наркотических средств в значительном размере.
Задержанного арестовали. Расследование продолжается.
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Происшествия, Фото:
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