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В Бурятии туриста с инфарктом эвакуировали с Шумака вертолётом

В Бурятии туриста с инфарктом эвакуировали с Шумака вертолётом
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Мужчину доставили в Иркутск

Как сообщал «Байкал-Daily», днём 11 августа вертолёт Ми-8 МЧС России вылетел из Улан-Удэ в Окинский район Бурятии. В природном парке «Шумакские источники» турист-одиночка сообщил о резком ухудшении самочувствия.

- Для оказания помощи мужчине 1970 года рождения была привлечена группа спасателей Никольского подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России. Мужчина был транспортирован на борт воздушного судна и доставлен в Иркутск, - сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.

Предварительный диагноз – инфаркт. Туриста в тяжёлом состоянии передали врачам скорой медицинской помощи.
эвакуация туризм туристы Окинский район спасательная операция

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