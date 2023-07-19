Водитель «Субару» сбила велосипедиста
54-летний улан-удэнец, который после ДТП стал инвалидом второй группы, отсудил у виновницы происшествия компенсацию в 300 тысяч рублей.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии, автоавария произошла в июне 2022 года на улице Стартовая в Улан-Удэ. Женщина-водитель автомобиля «Субару Аутбэк» сбила велосипедиста, ехавшего по краю проезжей части.
Мужчина получил тяжёлые травмы, приведшие к инвалидности. Он длительное время находился в больнице и до сих продолжает лечение амбулаторно.
- Прокурор Советского района обратился в суд с иском в интересах нетрудоспособного гражданина к виновному лицу о взыскании компенсации морального вреда, причинённого в результате происшествия, в размере 300 тысяч рублей. Суд требования удовлетворил, - уточнили в прокуратуре.
Решение суда в законную силу пока не вступило и может быть обжаловано в установленном законом порядке.
Отметим, сумма компенсация не столь высока, как в других подобных случаях. Так, в прошлом году в Иркутской области пешеход, которого сбил автомобилист, отсудил компенсацию в 10 млн рублей. В результате наезда пострадавший получил многочисленные переломы, в том числе обеих ног.
Зимой 2023 года в Кемеровской области женщина, ставшая инвалидом после поездки на Blablacar, взыскала с водителя, его работодателя и второго участника ДТП солидарно миллион рублей. Кроме того, она будет получать от них прожиточный минимум ежемесячно до конца срока установления инвалидности. В её случае – это пожизненно.
Ставший инвалидом улан-удэнец отсудил у виновницы ДТП 300 тысяч
Происшествия, Фото:
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