В Улан-Удэ сбили мальчика на остановке

Происшествия, Фото: УГИБДД по Бурятии

До наезда нарушитель столкнулся с четырьмя автомобилями



В среду в Улан-Удэ на улице Пугачёва произошло ДТП с участием четырёх автомобилей – Honda Fit, Fiat Ducato, Toyota Camry и Kia. После чего водитель Honda сбил 12-летнего школьника, который стоял на остановке.



- Водитель Honda Fit совершил столкновение с автомашиной Toyota Camry, Fiat Ducato и Kia. Контакт с машинами прошёл по касательной. После чего был совершён наезд на ребёнка 2011 года рождения, который на тот момент находился на остановочном пункте, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.



В настоящее время ребёнок доставлен в больницу. Сотрудники ГИБДД устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.







