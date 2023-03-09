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В Улан-Удэ сбили мальчика на остановке

В Улан-Удэ сбили мальчика на остановке
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
До наезда нарушитель столкнулся с четырьмя автомобилями

В среду в Улан-Удэ на улице Пугачёва произошло ДТП с участием четырёх автомобилей – Honda Fit, Fiat Ducato, Toyota Camry и Kia. После чего водитель Honda сбил 12-летнего школьника, который стоял на остановке.

- Водитель Honda Fit совершил столкновение с автомашиной Toyota Camry, Fiat Ducato и Kia. Контакт с машинами прошёл по касательной. После чего был совершён наезд на ребёнка 2011 года рождения, который на тот момент находился на остановочном пункте, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

В настоящее время ребёнок доставлен в больницу. Сотрудники ГИБДД устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.



ДТП дети

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