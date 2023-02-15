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В Бурятии поймали сборщика краснокнижного растения

В Бурятии поймали сборщика краснокнижного растения
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, Тункинский нацпарк
Его задержали в Тункинском нацпарке

В национальном парке «Тункинский» в Бурятии 8 февраля задержали двух нарушителей. Их заметили госинспекторы во время планового патрулирования.

В местности Халагун задержан житель села Туран, незаконно собиравший лекарственное растение верблюжья колючка (карагана гривастая). Редкое растение занесено в Красную книгу Бурятии.

Государственные инспекторы составили протокол по статье 8.39 КоАП РФ. Мужчине грозит административное наказание в виде штрафа.

В тот же день инспектор Туранского участка задержал «чёрного» лесоруба. На момент пресечения правонарушения мужчина успел повалить три лиственницы.

- Ущерб составил 128 000 рублей. По данному факту сотрудниками национального парка составлен акт о лесонарушении. Материалы по незаконной рубке переданы МО МВД России «Тункинский» для возбуждения уголовного дела и принятия правового решения, - сообщили в Тункинском нацпарке. 




национальный парк растения

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