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В Иркутске ищут водителя, снёсшего ограждение

Происшествия, 
Водителя призывают самому заявить о себе

В Иркутске ночью водитель снёс ограждение в сквере Кирова. Автомобилиста призывают самостоятельно явиться в МКУ «Городская среда».

- Мужчина не справился с управлением и протаранил ограждение напротив здания гостиницы «Ангара», после чего скрылся с места ДТП. Произошедшее зафиксировали камеры наружного видеонаблюдения, - сообщили в администрации Иркутска.

Водителя призывают самостоятельно явиться в МКУ «Городская среда» (улица Академическая, 12) до 17:00 20 января для установления ущерба либо позвонить по телефону: (3952) 48-69-10.

В случае неявки администрация города обратится в полицию.

ДТП

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