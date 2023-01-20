В Иркутске ищут водителя, снёсшего ограждение

Водителя призывают самому заявить о себе



В Иркутске ночью водитель снёс ограждение в сквере Кирова. Автомобилиста призывают самостоятельно явиться в МКУ «Городская среда».



- Мужчина не справился с управлением и протаранил ограждение напротив здания гостиницы «Ангара», после чего скрылся с места ДТП. Произошедшее зафиксировали камеры наружного видеонаблюдения, - сообщили в администрации Иркутска.



Водителя призывают самостоятельно явиться в МКУ «Городская среда» (улица Академическая, 12) до 17:00 20 января для установления ущерба либо позвонить по телефону: (3952) 48-69-10.



В случае неявки администрация города обратится в полицию.



