В Улан-Удэ «Львёнок» сходил с рельсов

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Трамваи простаивали более получаса



В четверг, 19 января, в Улан-Удэ в 9:04 с рельсов сошёл трамвай «Львёнок», который следовал по маршруту № 2. Инцидент произошёл на перекрёстке в районе Элеватора.



В этой связи было закрыто движение маршрутов трамваев № 1, 2, 5, 8 с Элеватора в сторону города в обе стороны, с площади Комсомольская в сторону города. Движение трамваев осуществлялось по изменённому маршруту.



В 09:44 движение трамваев восстановлено. Время простоя составило 40 минут, сообщается в оперативной сводке по городу.

