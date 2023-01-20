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В Улан-Удэ «Львёнок» сходил с рельсов

В Улан-Удэ «Львёнок» сходил с рельсов
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Трамваи простаивали более получаса

В четверг, 19 января, в Улан-Удэ в 9:04 с рельсов сошёл трамвай «Львёнок», который следовал по маршруту № 2. Инцидент произошёл на перекрёстке в районе Элеватора.

В этой связи было закрыто движение маршрутов трамваев № 1, 2, 5, 8 с Элеватора в сторону города в обе стороны, с площади Комсомольская в сторону города. Движение трамваев осуществлялось по изменённому маршруту.

В 09:44 движение трамваев восстановлено. Время простоя составило 40 минут, сообщается в оперативной сводке по городу. 
сход с рельсов

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