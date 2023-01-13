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В Улан-Удэ студентка втихушку оформила микрозайм на родственницу

В Улан-Удэ студентка втихушку оформила микрозайм на родственницу
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Женщина узнала о кредите после визита коллекторов

20-летняя студентка одного из вузов Улан-Удэ подозревается в мошенничестве.

Полицейскими установлено, что 11 ноября 2022 года девушка, проживающая в столице республики у своей 56-летней родственницы, оформила на её имя микрозайм на 40 тысяч рублей. Для этого подозреваемая воспользовалась её телефоном, на котором отсутствовали пароли доступа как к самому гаджету, так и к мобильному банковскому приложению, а также паспортом потерпевшей.

Полученную от финансового учреждения сумму она перевела себе на карту и использовала по своему усмотрению.

О наличии кредитных обязательств заявительница узнала в декабре, когда в её адрес обратились сотрудники коллекторского агентства.

- В настоящее время все подробности происшествия устанавливаются полицейскими, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.


микрозаймы уголовное дело мошенничество

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