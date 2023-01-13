В Улан-Удэ студентка втихушку оформила микрозайм на родственницу

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Женщина узнала о кредите после визита коллекторов



20-летняя студентка одного из вузов Улан-Удэ подозревается в мошенничестве.



Полицейскими установлено, что 11 ноября 2022 года девушка, проживающая в столице республики у своей 56-летней родственницы, оформила на её имя микрозайм на 40 тысяч рублей. Для этого подозреваемая воспользовалась её телефоном, на котором отсутствовали пароли доступа как к самому гаджету, так и к мобильному банковскому приложению, а также паспортом потерпевшей.



Полученную от финансового учреждения сумму она перевела себе на карту и использовала по своему усмотрению.



О наличии кредитных обязательств заявительница узнала в декабре, когда в её адрес обратились сотрудники коллекторского агентства.



- В настоящее время все подробности происшествия устанавливаются полицейскими, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.





