Женщина узнала о кредите после визита коллекторов
20-летняя студентка одного из вузов Улан-Удэ подозревается в мошенничестве.
Полицейскими установлено, что 11 ноября 2022 года девушка, проживающая в столице республики у своей 56-летней родственницы, оформила на её имя микрозайм на 40 тысяч рублей. Для этого подозреваемая воспользовалась её телефоном, на котором отсутствовали пароли доступа как к самому гаджету, так и к мобильному банковскому приложению, а также паспортом потерпевшей.
Полученную от финансового учреждения сумму она перевела себе на карту и использовала по своему усмотрению.
О наличии кредитных обязательств заявительница узнала в декабре, когда в её адрес обратились сотрудники коллекторского агентства.
- В настоящее время все подробности происшествия устанавливаются полицейскими, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В Улан-Удэ студентка втихушку оформила микрозайм на родственницу
Происшествия, Фото:
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