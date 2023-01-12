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Продавец поддельной парфюмерии в Иркутске попался на даче взятке

Продавец поддельной парфюмерии в Иркутске попался на даче взятке
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Расследуется уголовное дело

57-летний иркутянин в одном из павильонов торгового центра на улице Челябинская, 25/3 продавал контрафактную парфюмерию. Когда же в бутик пришли сотрудники полиции, мужчина попытался подкупить одного из них.

- Чтобы его не привлекли его к административной ответственности, передал оперуполномоченному ОЭБиПК МУ МВД России «Иркутское» 30 тысяч рублей. Но преступление не было доведено до конца, поскольку сотрудник полиции не принял деньги, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

В итоге на бизнесмена возбудили уголовное дело по статье «Дача взятки должностному лицу». Мужчина находится под подпиской о невыезде. 
взятка

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