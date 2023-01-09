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В Забайкалье пассажир достал оружие за отказ отвезти его по адресу

В Забайкалье пассажир достал оружие за отказ отвезти его по адресу
Происшествия, 
Потерпевший водитель подобрал мужчину, голосовавшего на дороге

В полицию города Борзя в Забайкальском крае обратился местный житель с заявлением о попытке угона его автомобиля Toyota Sienta.

Накануне водитель подобрал на дороге голосующего мужчину. По пути пассажир попросил довезти его до конкретного адреса, находящегося за пределами города. Водитель отказался, и тогда попутчик стал угрожать ему охотничьим обрезом.

Владельцу иномарки удалось сбежать из салона автомобиля. Через несколько минут незнакомец скрылся, не завладев машиной.

Полицейские задержали подозреваемого на улице города. Им оказался 30-летний ранее судимый житель Борзинского района.

- От него получены признательные показания. Предмет, которым злоумышленник угрожал водителю, изъят и направлен на экспертизу, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

Возбуждено уголовное дело о покушении на угон автомобиля, совершённом с применением насилия. Задержанного поместили в изолятор временного содержания.
покушение на угон оружие

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