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В Иркутской области в страшном ДТП погибли четверо мужчин

Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
«Мазда» столкнулась с «КамАЗом»

9 января около 10 часов утра на 264 километре федеральной автодороги «Вилюй» в Братском районе Иркутской области произошло страшное ДТП, в котором погибли четверо мужчин.

Столкнулись «КамАЗ» и «Мазда Капелла». Иномарку буквально разнесло в клочья. В результате аварии погибли водитель и три пассажира легкового автомобиля.

В грузовике находился водитель и 11 пассажиров; по предварительной информации, они не пострадали.

- В настоящее время сотрудниками полиции проводятся необходимые действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

ДТП смерть

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