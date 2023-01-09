В Иркутской области в страшном ДТП погибли четверо мужчин





9 января около 10 часов утра на 264 километре федеральной автодороги «Вилюй» в Братском районе Иркутской области произошло страшное ДТП, в котором погибли четверо мужчин.Столкнулись «КамАЗ» и «Мазда Капелла». Иномарку буквально разнесло в клочья. В результате аварии погибли водитель и три пассажира легкового автомобиля.В грузовике находился водитель и 11 пассажиров; по предварительной информации, они не пострадали.- В настоящее время сотрудниками полиции проводятся необходимые действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.