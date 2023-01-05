В Иркутске спасли двух подростков, провалившихся под лёд









Днём 4 января два десятилетних мальчика пришли в парк спортивных развлечений, находящийся на левом берегу реки Ангары в районе улицы Старокузьмихинская в городе Иркутске. Подростки проигнорировали безопасный оборудованный каток, расположенный на его территории, и решили погулять на открытом водоёме.Они ушли в конец парка и вышли на лёд. Им удалось преодолеть около 20 метров, когда хрупкая корка проломилась под их весом - толщина льда в этом месте не превышает 5-7 сантиметров, местами - открытые участки. Оба подростка оказались в ледяной воде и стали криками привлекать внимание.Одному из мальчиков удалось выбраться из полыньи, и он при содействии очевидцев помогал второму. Взрослым приходилось держаться на расстоянии - слишком тонкий лёд не позволял приблизиться к месту провала. Но они передали подручные средства, которые пригодились при спасении второго ребёнка.Затем спасшихся детей отвели в тёплое помещение, где они согрелись и дожидались приезда родителей и сотрудников полиции.- В отношении родителей, допустивших безнадзорное пребывание детей на водном объекте, были составлены административные протоколы за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Будет также дана правовая оценка действиям работников спортивного парка развлечений, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.