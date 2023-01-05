05 января

04 января

Популярное

В Улан-Удэ из-за пьяной автомобилистки пострадал пассажир стоящей иномарки

В Улан-Удэ из-за пьяной автомобилистки пострадал пассажир стоящей иномарки
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Пассажир попал в больницу

Утром 4 января в Улан-Удэ произошло ДТП. 40-летняя водитель автомобиля «Тойота Хариер» ехала по проспекту Автомобилистов, и при повороте на улицу Блинова врезалась в стоящий автомобиль «Хендэ Терракан» под управлением 47-летнего водителя.

- В результате ДТП пассажир «Хендэ» с травмами был госпитализирован в БСМП, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В Госавтоинспекции отметили, что автомобилистка была пьяна – результат освидетельствования 0,35 мг/л. 
ДТП водители ПДД пострадавшие

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Сын мэра Ангарска попал под лавину в Бурятии
Сын мэра Ангарска попал под лавину в Бурятии
Происшествия, 04.01.2023
Он чудом спасся вместе со своим другом
В посёлке Бурятии дотла сгорел единственный клуб
В посёлке Бурятии дотла сгорел единственный клуб
Происшествия, 04.01.2023
Из-за пожара дети остались без новогодних утренников
В селе Бурятии прорвало водовод
В селе Бурятии прорвало водовод
Происшествия, 04.01.2023
Из-за этого в Новокижингинске начались проблемы с холодной водой
В районе Бурятии водитель-лишенец пострадал в перевернувшейся машине
В районе Бурятии водитель-лишенец пострадал в перевернувшейся машине
Происшествия, 04.01.2023
37-летний автомобилист не справился с управлением и улетел в кювет
В Бурятии 41-летний автомобилист врезался в забор
В Бурятии 41-летний автомобилист врезался в забор
Происшествия, 04.01.2023
В аварии пострадал пассажир иномарки
В районе Бурятии водитель без прав слетел с дороги
В районе Бурятии водитель без прав слетел с дороги
Происшествия, 04.01.2023
После ДТП 46-летний мужчина попал в больницу

При пожаре в районе Бурятии погибли 30 куриц
При пожаре в районе Бурятии погибли 30 куриц
Происшествия, 04.01.2023
Возгорание началось из-за перекала печи

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^