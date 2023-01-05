В Улан-Удэ из-за пьяной автомобилистки пострадал пассажир стоящей иномарки

Происшествия, Фото: УГИБДД по Бурятии

Пассажир попал в больницу



Утром 4 января в Улан-Удэ произошло ДТП. 40-летняя водитель автомобиля «Тойота Хариер» ехала по проспекту Автомобилистов, и при повороте на улицу Блинова врезалась в стоящий автомобиль «Хендэ Терракан» под управлением 47-летнего водителя.



- В результате ДТП пассажир «Хендэ» с травмами был госпитализирован в БСМП, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.



В Госавтоинспекции отметили, что автомобилистка была пьяна – результат освидетельствования 0,35 мг/л.

