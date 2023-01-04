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Сын мэра Ангарска попал под лавину в Бурятии

Сын мэра Ангарска попал под лавину в Бурятии
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Он чудом спасся вместе со своим другом

Сына мэра Ангарска Александра Петрова и его друга-бизнесмена накрыло лавиной на горе Мамай в Бурятии. Сначала иркутские СМИ сообщили, что двое мужчин спускались оттуда на снегоходах, как вдруг начался сход снежной массы, и они по шею оказались в завалах

В итоге снегоход подрезал лавину. Приятелей спасли специальные надувные рюкзаки. Видео с места происшествия разместили в нескольких telegram-каналах. В снегоходчиках узнали  Петрова и его товарища-предпринимателя.

Последний в разговоре с Babr Mash заявил: «Жутко нереально, когда видишь, как впереди деревья складываются». Теперь он зарёкся заниматься экстримом – на снежной волне парни уже начинали прощаться с жизнью, отмечает паблик. В случившемся молодые люди винят собственный медленно спускавшийся снегоход.

В начале декабря под лавину на Мамае едва не угодила и известная телеведущая, звезда развлекательного шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале (возрастное ограничение – 16+) Алла Михеева, которая как раз отдыхала в Бурятии.

лавины

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