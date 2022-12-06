В горах Бурятии, где обрушилась лавина, оказалась звезда «Вечернего Урганта»

Алла Михеева тоже могла попасть под сход снежной массы

На отдыхе без неожиданностей не обошлось. Михеева сообщила: незадолго до того, как она с попутчиками прибыла на место, там сошла огромная лавина. Звезда тоже могла оказаться под снежной массой.



- Хорошо, что друг моего папы вовремя сообразил и сказал поднять вертолёт. Невообразимое зрелище, – поделилась ведущая.









Спуск всё-таки состоялся. «Такое единение с горами недалеко от красивейшего Байкала», – порадовалась Алла и добавила, что фрирайд – её новая любовь. А в «сторис» она выложила видео, в котором гид по имени Станислав рассказал: лавина была довольно крупная.



- Линия отрыва у неё – порядка 50-70 сантиметров в высоту. Длина явно 100-150 метров. Это много. Линия отрыва высокая. Она представляет опасность для человека, – отметил гид.









Лавины в этом месте – не редкость. Так, 6 декабря в ущелье Мамай в районе озера Теневое



По предварительным данным, пострадал один человек. Чтобы добраться до него, спасателям потребовалось бы преодолеть порядка 150 километров. Однако помощь профессионалов в итоге не потребовалась. Пострадавшего эвакуировали на частном вертолёте в посёлок Новоснежная в соседней Иркутской области. Лавины в этом месте – не редкость. Так, 6 декабря в ущелье Мамай в районе озера Теневое сошла ещё одна . О произошедшем сообщил участник тургруппы. Он обратился в МЧС в 15:20.По предварительным данным, пострадал один человек. Чтобы добраться до него, спасателям потребовалось бы преодолеть порядка 150 километров. Однако помощь профессионалов в итоге не потребовалась. Пострадавшего эвакуировали на частном вертолёте в посёлок Новоснежная в соседней Иркутской области.







