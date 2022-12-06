В горах Бурятии, где обрушилась лавина, оказалась звезда «Вечернего Урганта»

Алла Михеева тоже могла попасть под сход снежной массы
Хели-ски (или хелиски) – это разновидность горнолыжного спорта, суть которого – в спуске по нетронутым снежным склонам, причём вдалеке от подготовленных трасс и с подъёмом на вертолёте к началу спуска. Подписчики сразу поняли, что Алла находится на Мамае.
На отдыхе без неожиданностей не обошлось. Михеева сообщила: незадолго до того, как она с попутчиками прибыла на место, там сошла огромная лавина. Звезда тоже могла оказаться под снежной массой.
- Хорошо, что друг моего папы вовремя сообразил и сказал поднять вертолёт. Невообразимое зрелище, – поделилась ведущая.
- Хорошо, что друг моего папы вовремя сообразил и сказал поднять вертолёт. Невообразимое зрелище, – поделилась ведущая.
Спуск всё-таки состоялся. «Такое единение с горами недалеко от красивейшего Байкала», – порадовалась Алла и добавила, что фрирайд – её новая любовь. А в «сторис» она выложила видео, в котором гид по имени Станислав рассказал: лавина была довольно крупная.
- Линия отрыва у неё – порядка 50-70 сантиметров в высоту. Длина явно 100-150 метров. Это много. Линия отрыва высокая. Она представляет опасность для человека, – отметил гид.
Лавины в этом месте – не редкость. Так, 6 декабря в ущелье Мамай в районе озера Теневое сошла ещё одна. О произошедшем сообщил участник тургруппы. Он обратился в МЧС в 15:20.
По предварительным данным, пострадал один человек. Чтобы добраться до него, спасателям потребовалось бы преодолеть порядка 150 километров. Однако помощь профессионалов в итоге не потребовалась. Пострадавшего эвакуировали на частном вертолёте в посёлок Новоснежная в соседней Иркутской области.