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В горах Бурятии, где обрушилась лавина, оказалась звезда «Вечернего Урганта»

В горах Бурятии, где обрушилась лавина, оказалась звезда «Вечернего Урганта»
Общество,  Фото:страница Аллы Михеевой
Алла Михеева тоже могла попасть под сход снежной массы

Известная телеведущая и звезда развлекательного шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале (возрастное ограничение – 16+) Алла Михеева сейчас отдыхает в Бурятии. Накануне она опубликовала в соцсетях фото с лыжами на фоне покрытых снегом гор. «Мои первые хели-ски в жизни! Открыт сезон на Байкале», – написала знаменитость в комментарии к снимку.

Хели-ски (или хелиски) – это разновидность горнолыжного спорта, суть которого – в спуске по нетронутым снежным склонам, причём вдалеке от подготовленных трасс и с подъёмом на вертолёте к началу спуска. Подписчики сразу поняли, что Алла находится на Мамае.


 

  
На отдыхе без неожиданностей не обошлось. Михеева сообщила: незадолго до того, как она с попутчиками прибыла на место, там сошла огромная лавина. Звезда тоже могла оказаться под снежной массой.

- Хорошо, что друг моего папы вовремя сообразил и сказал поднять вертолёт. Невообразимое зрелище, – поделилась ведущая.


Спуск всё-таки состоялся. «Такое единение с горами недалеко от красивейшего Байкала», – порадовалась Алла и добавила, что фрирайд – её новая любовь. А в «сторис» она выложила видео, в котором гид по имени Станислав рассказал: лавина была довольно крупная.

- Линия отрыва у неё – порядка 50-70 сантиметров в высоту. Длина явно 100-150 метров. Это много. Линия отрыва высокая. Она представляет опасность для человека, – отметил гид.

 

Лавины в этом месте – не редкость. Так, 6 декабря в ущелье Мамай в районе озера Теневое сошла ещё одна. О произошедшем сообщил участник тургруппы. Он обратился в МЧС в 15:20.

По предварительным данным, пострадал один человек. Чтобы добраться до него, спасателям потребовалось бы преодолеть порядка 150 километров. Однако помощь профессионалов в итоге не потребовалась. Пострадавшего эвакуировали на частном вертолёте в посёлок Новоснежная в соседней Иркутской области.





лавины

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