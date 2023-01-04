ДТП обошлось без пострадавших
Пострадавших нет. Дорогу перекрывать не пришлось. На место уже вызвали эвакуатор, сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе района.
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04 января
03 января
Популярное
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Автомобиль на федеральной трассе в Бурятии повис на краю моста
Происшествия, Фото:
ДТП обошлось без пострадавших
Пострадавших нет. Дорогу перекрывать не пришлось. На место уже вызвали эвакуатор, сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе района.
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