Автомобиль на федеральной трассе в Бурятии повис на краю моста

ДТП обошлось без пострадавших





В вайбер-группе «Кабанск-инфо 24/7» опубликовали фото с автомобилем, передняя часть которого свесилась с моста. Всё произошло на федеральной трассе Р-258 «Байкал» в Кабанском районе, между Каменском и городом Бабушкин – в районе Каменских дач.Пострадавших нет. Дорогу перекрывать не пришлось. На место уже вызвали эвакуатор, сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе района.