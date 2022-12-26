В Иркутской области водитель Toyota погиб в столкновении с фурой

ДТП произошло на федеральной трассе
Утром 25 декабря в Тулунском районе Иркутской области на 1476 км автодороги «Сибирь» произошло смертельное ДТП. На трассе столкнулись Toyota Corolla и грузовик Mercedez Benz.
- Водитель Toyota Corolla выехал на полосу встречного движения в зоне действия дорожного знака «Обгон запрещён» и допустил столкновение с движущимся во встречном направлении грузовиком Mercedes Benz, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
В результате аварии 59-летний водитель Toyota скончался на месте.
Полицейские выясняют все факты и обстоятельства произошедшего.
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