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В Иркутской области водитель Toyota погиб в столкновении с фурой

В Иркутской области водитель Toyota погиб в столкновении с фурой
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
ДТП произошло на федеральной трассе

Утром 25 декабря в Тулунском районе Иркутской области на 1476 км автодороги «Сибирь» произошло смертельное ДТП. На трассе столкнулись Toyota Corolla и грузовик Mercedez Benz.

- Водитель Toyota Corolla выехал на полосу встречного движения в зоне действия дорожного знака «Обгон запрещён» и допустил столкновение с движущимся во встречном направлении грузовиком Mercedes Benz, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

В результате аварии 59-летний водитель Toyota скончался на месте.

Полицейские выясняют все факты и обстоятельства произошедшего.

ДТП смерть

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