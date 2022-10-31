В Бурятии сотрудница МФО незаконно оформляла на клиентов займы

Общий ущерб, причинённый злоумышленницей, составил более 80 тысяч рублей



31-летняя сотрудница микрокредитной организации с 21 сентября по 8 октября оформила микрозаймы на пятерых жителей Бурятии, которые уже ранее погасили все свои кредиты. Общий ущерб составил более 80 тысяч рублей, сообщают в МВД Бурятии.



Полицейские установили, что злоумышленница имела доступ к базам данных клиентов. Свою вину в содеянном улан-удэнка признала. В августе она была ранее судима за кражу.



- Женщина будет привлечена к уголовной ответственности. Ей избрана мера пресечения – подписка о невыезде. Устанавливается ее причастность к аналогичным преступлениям. Максимальное наказание, которое ей может грозить, согласно ч. 1 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации – лишение свободы на срок до двух лет, - сообщили в МВД по Бурятии.



