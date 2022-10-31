31 октября

30 октября

Популярное

В Бурятии сотрудница МФО незаконно оформляла на клиентов займы

В Бурятии сотрудница МФО незаконно оформляла на клиентов займы
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Общий ущерб, причинённый злоумышленницей, составил более 80 тысяч рублей

31-летняя сотрудница микрокредитной организации с 21 сентября по 8 октября оформила микрозаймы на пятерых жителей Бурятии, которые уже ранее погасили все свои кредиты. Общий ущерб составил более 80 тысяч рублей, сообщают в МВД Бурятии.

Полицейские установили, что злоумышленница имела доступ к базам данных клиентов. Свою вину в содеянном улан-удэнка признала. В августе она была ранее судима за кражу.

- Женщина будет привлечена к уголовной ответственности. Ей избрана мера пресечения – подписка о невыезде. Устанавливается ее причастность к аналогичным преступлениям. Максимальное наказание, которое ей может грозить, согласно ч. 1 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации – лишение свободы на срок до двух лет, - сообщили в МВД по Бурятии.

мошенничество

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии сотрудница МФО незаконно оформляла на клиентов займы
В Бурятии сотрудница МФО незаконно оформляла на клиентов займы
Происшествия, 31.10.2022
Общий ущерб, причинённый злоумышленницей, составил более 80 тысяч рублей
19-летний иркутянин напал с ножом на таксиста
19-летний иркутянин напал с ножом на таксиста
Происшествия, 31.10.2022
Полицию вызвал пассажир, ехавший вместе с нападавшим
В Улан-Удэ вор продал украденный телефон на рынке
В Улан-Удэ вор продал украденный телефон на рынке
Происшествия, 31.10.2022
Кража произошла во время распития алкоголя
В Бурятии задержали браконьера из Забайкалья
В Бурятии задержали браконьера из Забайкалья
Происшествия, 31.10.2022
У задержанного отсутствовало разрешение на добычу
В Бурятии задержали поджигателя военкомата
В Бурятии задержали поджигателя военкомата
Происшествия, 31.10.2022
Инцидент произошёл в Мухоршибири
В Улан-Удэ вновь украли 23 пачки сливочного масла
В Улан-Удэ вновь украли 23 пачки сливочного масла
Происшествия, 31.10.2022
План шёл как по маслу, однако разрушился из-за камер
Житель Иркутской области застрелил двоюродного брата
Житель Иркутской области застрелил двоюродного брата
Происшествия, 31.10.2022
Также мужчина ранил супругу погибшего
В Бурятии в тайге пропала сборщица шишек
В Бурятии в тайге пропала сборщица шишек
Происшествия, 31.10.2022
Супруги собирали шишки вместе, но затем разделились
В Бурятии наркоман набросился с ножом на бывшую жену
В Бурятии наркоман набросился с ножом на бывшую жену
Происшествия, 31.10.2022
У него изъяли два ножа и газовый баллончик
В Улан-Удэ женщина убила приютившего её мужчину
В Улан-Удэ женщина убила приютившего её мужчину
Происшествия, 31.10.2022
Убийство произошло, когда гостью попросили на выход
В Бурятии обвиняемый в убийстве умер до суда
В Бурятии обвиняемый в убийстве умер до суда
Происшествия, 31.10.2022
Даже после его смерти близкие пытались добиться полного оправдания
Бурятия вошла в пятёрку регионов с самым большим числом преступлений
Бурятия вошла в пятёрку регионов с самым большим числом преступлений
Происшествия, 31.10.2022
Рейтинг составлен РИА Новости на основе данных МВД России

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^