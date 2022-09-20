Бурятскую блогершу избили в центре Улан-Удэ









Кстати, разнял девушек посетитель кафе. Охранники заведения не реагировали и не вмешивались.



Разобраться с неприятельницей блогерша пообещала по закону, подав заявление в полицию и намереваясь добиться возбуждения дела.



Как это часто бывает у блогеров, мнения подписчиков разделились. Многие желают скорейшего выздоровления и пишут слова поддержки, а некоторые сомневаются, что всё было именно так, как в рассказанной истории.



- Правда на моей стороне. Она тоже это понимает. Адекватные люди поддерживают меня, и вас тысячи, - подытожила сама пострадавшая.



Её новый аккаунт насчитывает почти восемь тысяч подписчиков.

Кстати, разнял девушек посетитель кафе. Охранники заведения не реагировали и не вмешивались.Разобраться с неприятельницей блогерша пообещала по закону, подав заявление в полицию и намереваясь добиться возбуждения дела.Как это часто бывает у блогеров, мнения подписчиков разделились. Многие желают скорейшего выздоровления и пишут слова поддержки, а некоторые сомневаются, что всё было именно так, как в рассказанной истории.- Правда на моей стороне. Она тоже это понимает. Адекватные люди поддерживают меня, и вас тысячи, - подытожила сама пострадавшая.Её новый аккаунт насчитывает почти восемь тысяч подписчиков.

В кафе, расположенном в центре Улан-Удэ, избили бурятскую блогершу. О произошедшем рассказала пострадавшая на своей странице.Инцидент произошёл в субботу, когда девушка пришла поесть в кафе с подругой. Там же она увидела давнюю знакомую, с которой сложились напряжённые отношения. Причина в молодом человеке, которого, вероятно, девушка ревновала к блогерше.В кафе они пересеклись взглядами, а затем неприятельница подошла к ней и вылила тарелку супа со словами: «Ты мне аппетит испортила». Защищаясь, блогерша плеснула остатки воды из кружки.- В этот момент мне по голове прилетел лютый удар по голове, то ли тарелка, то сразу кулак. У меня сразу звёздочки в глазах. Она цепляет за мои волосы и со всей дури бьёт меня по голове. Я пыталась отцепить её от меня, оттащить, но не смогла этого сделать, - написала пострадавшая.Неадекватная нападавшая била не только по голове, но и с силой пинала в живот.В итоге потерпевшая получила закрытую черепно-мозговую травму, множество синяков по телу, а на лбу выросла огромная шишка. Всё это доставляет ей сильные болевые ощущения.- Когда я была в больнице с сестрой, мужем и подругой, ждали приём от нейрохирурга, у меня началась дикая спазмирующая боль. Я просто орала от того, как мне больно, пока мне не вкатили обезболивающее, хоть мне его и нельзя колоть. Мне казалось, что от боли вытекут мои глаза. Я лежала у сестры на руках и видела её слёзы. И мне было больно. Почему из-за выходки этой дамы должны страдать мои близкие. Кто ей дал право поднять на меня руку, - вспоминает потерпевшая.