Улан-удэнца отправили за решётку за попытки изнасиловать двух женщин

Мужчина пытался изнасиловать двух женщин за один вечер
Улан-удэнца осудили за покушение на изнасилование двух женщин и за разбой. Как стало известно «Байкал-Daily», заседание суда состоялось ранее, решение вступило в силу, и сейчас мужчина уже находится за решёткой.
Как сообщал «Байкал-Daily», преступление произошло в июле 2021 года на улице Пищевая. В тот день 29-летний мужчина весь день распивал алкоголь. Вечером, увидев знакомую, напал на неё. Он ударил девушку кулаком по лицу, после чего попытался совершить насильственные действия сексуального характера.
Перепуганная жертва стала громко кричать. Насильник испугался, что прибегут прохожие, оставил её и убежал. Но на этом не остановился.
Через некоторое время увидел незнакомку, которая возвращалась домой. Мужчина напал на неё, повалил на землю и стал душить. Также он отобрал у неё IPhone 11.
Затем нападавший затащил жертву в кусты, где продолжил душить, бил кулаками по голове. Он совершил насильственные действия сексуального характера, после чего попытался изнасиловать.
На крики пришёл прохожий, который спугнул преступника. После этот мужчина проводил девушку домой, откуда она позвонила в полицию.
Мужчина уже был судим, и с учётом отменённого ранее назначенного условного наказания, суд приговорил его к семи годам колонии общего режима.
«Отменить условное осуждение по приговору Закаменского районного суда от 30 июня 2020 года и на основании статьи 70 УК РФ по совокупности приговоров, путём частичного присоединения неотбытой части наказания, окончательно назначить семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Зачесть в срок отбывания наказания время предварительного содержания под стражей с 31 июля 2021 года до вступления приговора суда в законную силу», - говорится в решении суда.
Кроме того, мужчина выплатит своим жертвам в счёт возмещения морального вреда в общей сложности в миллион рублей: одной 900 тысяч, другой – 100 тысяч.
Улан-удэнца отправили за решётку за попытки изнасиловать двух женщин
Происшествия, Фото:
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