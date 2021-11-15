На одну из жертв мужчина напал возле дома, вторую силой затащил в кусты
В Улан-Удэ будут судить 29-летнего мужчину, который пытался изнасиловать двух женщин за один вечер.
- Он обвиняется по статьям «Покушение на совершение насильственных действий сексуального характера», «Разбой», «Насильственные действия сексуального характера, соединённые с угрозой убийством» и «Покушение на изнасилование, соединённое с угрозой убийством», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
По версии следствия, нападения произошли 28 июля 2021 года. Весь день мужчина распивал алкоголь. Вечером он увидел возле дома на улице Пищевая знакомую женщину и напал на неё. Он ударил её кулаком по лицу, после чего попытался совершить насильственные действия сексуального характера.
Женщина стала громко кричать. Насильник, опасаясь прохожих, оставил её и убежал.
Он пошёл дальше и через некоторое время увидел незнакомую девушку, которая после прогулки возвращалась домой. Мужчина напал на неё, повалил на землю и стал душить. Также он выхватил дорогой смартфон.
Затем нападавший затащил жертву в кусты, где продолжил душить, бил кулаками по голове, совершил насильственные действия сексуального характера, после чего попытался изнасиловать.
Однако в этот момент к кустам подошёл прохожий, привлечённый криками. Он спугнул злоумышленника, после чего проводил девушку домой, откуда она позвонила в полицию.
- Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - уточнили в следственном управлении.
Улан-удэнца будут судить за попытки изнасилований двух женщин за один вечер
Происшествия, Фото:
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