В Бурятии росгвардейцы спасли детей от падения с высоты

Мать малышей в это время спала
В Северобайкальске росгвардейцы предотвратили трагедию, об этом случае рассказали в пресс-службе ведомства.
Утром патруль вневедомственной охраны получил сообщение о том, что на подоконнике четвёртого этажа стоит ребёнок. Росгвардейцы сразу же приехали на место. В открытом окне стояли уже двое детей.
Сразу же прибыв на место, росгвардейцы заметили в открытом окне двух детей.
Водитель группы задержания старший сержант полиции Денис Огородников остался внизу, а старший группы задержания сержант полиции Николай Дьяченко забежал в подъезд и бросился вверх по лестнице. К счастью, дверь квартиры оказалась не заперта.
На подоконнике стояли двое детей – девочка и мальчик. Подбежав к детям, Николай Дьяченко аккуратно снял их с окна.
- Сразу же закрыл окно, перевёл дух и только тогда заметил, что на диване спит женщина. Я её разбудил, это оказалась мать ребятишек. Женщина говорила, что когда она засыпала, в квартире находился ещё кто-то из взрослых. Я провёл с ней профилактическую беседу о недопущении подобных случаев, - рассказал Николай Дьяченко.
Сотрудники вневедомственной охраны передали детей прибывшим полицейским.
За ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних мать детей привлечена к административной ответственности.
В ближайшее время будет решён вопрос о поставке семьи, ранее не попадавшей в поле зрения правоохранительных органов, на учёт в комиссии по делам несовершеннолетних.
Как сообщал «Байкал-Daily», летом 2020 года в Улан-Удэ офицер УФСИН по Бурятии Тимур Базаров спас двухлетнюю малышку, выпавшую из окна. Он вернулся с дежурства и остановился поговорить с другом возле дома по улице Лощенкова. В этот момент из окна третьего этажа выпала москитная сетка. Мужчины подняли голову и увидели висящую на карнизе окна девочку.
Тимур Базаров встал под окном, а его знакомый побежал в дом, чтобы сообщить родителям ребёнка о случившемся. В этот момент девочка сорвалась. Но Тимур успел поймать её, тем самым предотвратив трагедию. За это он был награждён медалью «За доблесть в службе».
В Бурятии росгвардейцы спасли детей от падения с высоты
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Подозреваемого задержали неподалёку от места происшествия
Жертвой грабителя стал 19-летний юноша
Мать малышей в это время спала
Специальный брелок-сканнер предназначен для снятия автомобильной сигнализации
Мальчики попали в сильное течение и едва не утонули
Автомобильное движение закрыто
Вора ищет полиция
Мужчина перегонял машину из Хабаровска
Клещи покусали почти три тысячи человек
Мужчины выловили рыбы на три миллиона рублей
Горела одна из квартир в двухэтажном доме
В какой-то моменту лодку и вовсе опрокинуло, и мужчины оказались в воде
На начало июля было выдано 10 решений о регулировании численности медведя
Преступник вынес машинки для майнинга на миллион рублей
У мужчины обострилась старая травма ноги