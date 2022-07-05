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В Бурятии росгвардейцы спасли детей от падения с высоты

В Бурятии росгвардейцы спасли детей от падения с высоты
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Мать малышей в это время спала

В Северобайкальске росгвардейцы предотвратили трагедию, об этом случае рассказали в пресс-службе ведомства.

Утром патруль вневедомственной охраны получил сообщение о том, что на подоконнике четвёртого этажа стоит ребёнок. Росгвардейцы сразу же приехали на место. В открытом окне стояли уже двое детей.

Сразу же прибыв на место, росгвардейцы заметили в открытом окне двух детей.

Водитель группы задержания старший сержант полиции Денис Огородников остался внизу, а старший группы задержания сержант полиции Николай Дьяченко забежал в подъезд и бросился вверх по лестнице. К счастью, дверь квартиры оказалась не заперта.

На подоконнике стояли двое детей – девочка и мальчик. Подбежав к детям, Николай Дьяченко аккуратно снял их с окна.

- Сразу же закрыл окно, перевёл дух и только тогда заметил, что на диване спит женщина. Я её разбудил, это оказалась мать ребятишек. Женщина говорила, что когда она засыпала, в квартире находился ещё кто-то из взрослых. Я провёл с ней профилактическую беседу о недопущении подобных случаев, - рассказал Николай Дьяченко.

Сотрудники вневедомственной охраны передали детей прибывшим полицейским.

За ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних мать детей привлечена к административной ответственности.

В ближайшее время будет решён вопрос о поставке семьи, ранее не попадавшей в поле зрения правоохранительных органов, на учёт в комиссии по делам несовершеннолетних.

Как сообщал «Байкал-Daily», летом 2020 года в Улан-Удэ офицер УФСИН по Бурятии Тимур Базаров спас двухлетнюю малышку, выпавшую из окна. Он вернулся с дежурства и остановился поговорить с другом возле дома по улице Лощенкова. В этот момент из окна третьего этажа выпала москитная сетка. Мужчины подняли голову и увидели висящую на карнизе окна девочку.

Тимур Базаров встал под окном, а его знакомый побежал в дом, чтобы сообщить родителям ребёнка о случившемся. В этот момент девочка сорвалась. Но Тимур успел поймать её, тем самым предотвратив трагедию. За это он был награждён медалью «За доблесть в службе».

Росгвардия

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