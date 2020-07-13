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Улан-удэнец поймал упавшую с третьего этажа девочку

Улан-удэнец поймал упавшую с третьего этажа девочку
Происшествия, 
Спасителем ребёнка оказался сотрудник УФСИН

11 июля Улан-Удэ начальник караула отдела охраны исправительной колонии №8, лейтенант внутренней службы Тимур Базаров спас двухлетнюю девочку, упавшую с третьего этажа. Об этом чудесном спасении ребёнка рассказали в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

Возвращаясь домой с дежурства, сотрудник колонии беседовал с другом возле дома на улице Лощенкова. В этот момент из окна третьего этажа выпала москитная сетка. Друзья подняли голову и увидели висящую на карнизе окна девочку.

Тимур Базаров встал под окном, а его знакомый побежал в дом, чтобы сообщить родителям ребёнка о случившемся. В этот момент девочка сорвалась. Однако Тимур вовремя успел поймать её, тем самым предотвратив трагедию.

Состояние ребёнка удовлетворительное, девочка была передана родителям. Они лично поблагодарили молодых людей за спасение дочери.



УФСИН падение
 
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