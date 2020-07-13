Улан-удэнец поймал упавшую с третьего этажа девочку

Спасителем ребёнка оказался сотрудник УФСИН



11 июля Улан-Удэ начальник караула отдела охраны исправительной колонии №8, лейтенант внутренней службы Тимур Базаров спас двухлетнюю девочку, упавшую с третьего этажа. Об этом чудесном спасении ребёнка рассказали в пресс-службе УФСИН по Бурятии.



Возвращаясь домой с дежурства, сотрудник колонии беседовал с другом возле дома на улице Лощенкова. В этот момент из окна третьего этажа выпала москитная сетка. Друзья подняли голову и увидели висящую на карнизе окна девочку.



Тимур Базаров встал под окном, а его знакомый побежал в дом, чтобы сообщить родителям ребёнка о случившемся. В этот момент девочка сорвалась. Однако Тимур вовремя успел поймать её, тем самым предотвратив трагедию.



Состояние ребёнка удовлетворительное, девочка была передана родителям. Они лично поблагодарили молодых людей за спасение дочери.







