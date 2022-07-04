В республике ожидаются ливни и град
В Бурятии объявлено штормовое предупреждение. По данным Бурятского гидрометцентра, днём 4 и 5 июля местами по республике ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра до 24 м/с.
Главное управление МЧС России по Бурятии рекомендует соблюдать меры безопасности.
- При сильном дожде, грозе, ливне и выпадении осадков в виде града, ветре, оставайтесь в помещении. Ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра, - предупреждают в ведомстве.
При ухудшении погоды туристам не рекомендуется выходить на туристические и горные маршруты.
В Бурятии объявлено штормовое предупреждение
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
У девушки начались очередные операции
Аналитики рассказали, как фейк об эпидемии холеры докатился до Бурятии
Все предметы студенты изучают на трёх языках
Баир Дашиевич Гарматаров 32 года работал заведующим отделением челюстно-лицевой хирургии
На территории охранной зоны Сохондинского заповедника впервые зафиксировали место отела монгольской антилопы
Сейчас девочка, которую спасали «всем миром», проходит реабилитацию в Москве
Сбором помощи для «пострадавших от града» занимаются мошенники
«Цена у них соответствующая - 48 млн рублей за один вагон», - отметил глава Бурятии
На полное решение проблемы необходимо порядка 10 миллиардов рублей
В Росгвардии прошёл брифинг по вопросам лицензионно-разрешительной работы
В прокуратуре республики проведена встреча с выпускниками школ
Дожди ожидаются ещё в нескольких регионах страны
Столичных преступников приговорили к условному сроку
В республике воздух прогреется до +26
Общество, 03.07.2022
Крупную рыбу выловили на Селенге