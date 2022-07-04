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В Бурятии объявлено штормовое предупреждение

В Бурятии объявлено штормовое предупреждение
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В республике ожидаются ливни и град

В Бурятии объявлено штормовое предупреждение. По данным Бурятского гидрометцентра, днём 4 и 5 июля местами по республике ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра до 24 м/с.

Главное управление МЧС России по Бурятии рекомендует соблюдать меры безопасности.

- При сильном дожде, грозе, ливне и выпадении осадков в виде града, ветре, оставайтесь в помещении. Ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра, - предупреждают в ведомстве.

При ухудшении погоды туристам не рекомендуется выходить на туристические и горные маршруты.
штормовое предупреждение

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