В Бурятии объявлено штормовое предупреждение

В республике ожидаются ливни и град



В Бурятии объявлено штормовое предупреждение. По данным Бурятского гидрометцентра, днём 4 и 5 июля местами по республике ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра до 24 м/с.



Главное управление МЧС России по Бурятии рекомендует соблюдать меры безопасности.



- При сильном дожде, грозе, ливне и выпадении осадков в виде града, ветре, оставайтесь в помещении. Ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра, - предупреждают в ведомстве.



При ухудшении погоды туристам не рекомендуется выходить на туристические и горные маршруты.

