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В Бурятии потушили грозовой пожар

В Бурятии потушили грозовой пожар
Происшествия,  Фото:РАЛХ
Огонь ликвидировали в первые часы

За прошедшие сутки в Бурятии произошёл один лесной пожар, он действовал в Заиграевском районе. Пожар возник из-за сухой грозы.

На тушении работали девять сотрудников лесной охраны, было задействовано две единицы лесопожарной техники. Площадь, пройденная огнём, составила 0,03 га.

Возгорание ликвидировали в первые часы. На утро 23 июня новых лесных пожаров в республике не зарегистрировано, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.


В республике действует особый противопожарный режим. Доступ в лес запрещён. 

- Соблюдайте правила пожарной безопасности! – призывают специалисты.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрен штраф от 15 тысяч рублей.


лесные пожары

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