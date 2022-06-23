В Бурятии потушили грозовой пожар

Огонь ликвидировали в первые часы
За прошедшие сутки в Бурятии произошёл один лесной пожар, он действовал в Заиграевском районе. Пожар возник из-за сухой грозы.
На тушении работали девять сотрудников лесной охраны, было задействовано две единицы лесопожарной техники. Площадь, пройденная огнём, составила 0,03 га.
Возгорание ликвидировали в первые часы. На утро 23 июня новых лесных пожаров в республике не зарегистрировано, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.
В республике действует особый противопожарный режим. Доступ в лес запрещён.
- Соблюдайте правила пожарной безопасности! – призывают специалисты.
За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрен штраф от 15 тысяч рублей.
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Огонь ликвидировали в первые часы
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