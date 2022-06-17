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В Бурятии задержали браконьеров

В Бурятии задержали браконьеров
Происшествия,  Фото:Бурприроднадзор
Нарушители поймали во время рейда

Во время рейда в Муйском районе на реке Муя задержали двух браконьеров, которые охотились на изюбря и косулю. К счастью, предотвратить охоту удалось благодаря работе госинспекторов.

Бурприроднадзор составил административные протоколы. Материалы дела переданы в суд для принятия правового решения.

Кроме того, нарушители будут платить штрафы за нарушение противопожарного режима.

- Бурприроднадзор сообщает, что незаконная охота влечёт за собой и уголовную ответственность. Санкции УК РФ предусматривают ответственность в виде лишения свободы до пяти лет, - сообщили в пресс-службе ведомства. 
браконьерство

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