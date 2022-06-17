Нарушители поймали во время рейда
Во время рейда в Муйском районе на реке Муя задержали двух браконьеров, которые охотились на изюбря и косулю. К счастью, предотвратить охоту удалось благодаря работе госинспекторов.
Бурприроднадзор составил административные протоколы. Материалы дела переданы в суд для принятия правового решения.
Кроме того, нарушители будут платить штрафы за нарушение противопожарного режима.
- Бурприроднадзор сообщает, что незаконная охота влечёт за собой и уголовную ответственность. Санкции УК РФ предусматривают ответственность в виде лишения свободы до пяти лет, - сообщили в пресс-службе ведомства.
В Бурятии задержали браконьеров
Происшествия, Фото:
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