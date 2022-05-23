В Иркутской области водитель погиб, вылетев из салона

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Мужчина не был пристёгнут ремнём безопасности



Смертельное ДТП произошло днём 22 мая вблизи деревни Муратово Черемховского района Иркутской области.



По предварительной информации 41-летний водитель Toyota Corolla Spacio не справился с управлением и съехал в кювет, после чего машина опрокинулась. Вместе с водителем ехали трое пассажиров.



Так как водитель не был пристёгнут ремнём безопасности, при опрокидывании его выбросило из салона. Три других пристёгнутых пассажира остались в машине.



В результате аварии водитель погиб. Его пассажиры получили травмы и были госпитализированы в больницу.



- По факту случившегося сотрудниками полиции проводится проверка, направленная на установление обстоятельств случившегося, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



