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В Иркутской области водитель погиб, вылетев из салона

В Иркутской области водитель погиб, вылетев из салона
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Мужчина не был пристёгнут ремнём безопасности

Смертельное ДТП произошло днём 22 мая вблизи деревни Муратово Черемховского района Иркутской области.

По предварительной информации 41-летний водитель Toyota Corolla Spacio не справился с управлением и съехал в кювет, после чего машина опрокинулась. Вместе с водителем ехали трое пассажиров.

Так как водитель не был пристёгнут ремнём безопасности, при опрокидывании его выбросило из салона. Три других пристёгнутых пассажира остались в машине.

В результате аварии водитель погиб. Его пассажиры получили травмы и были госпитализированы в больницу.

- По факту случившегося сотрудниками полиции проводится проверка, направленная на установление обстоятельств случившегося, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

ДТП смерть

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