Иркутского полицейского будут судить за получение взятки автомобилем

Полицейский получил «Тойоту Креста»



В Иркутске завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего оперативного дежурного отдела полиции №9, которого обвиняют в получении автомобиля в качестве взятки.



По версии следствия, полицейский получил от мужчины 30 тысяч рублей, а также автомобиль марки «Тойота Креста», оценочная стоимость которой составила 185 тысяч рублей, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Иркутской области.



Таким способом полицейский пообещал помочь задержанному урегулировать вопрос по депортации на родину в связи с его нелегальным нахождением в России.



Правоохранители установили, что взяткополучатель обманным путём переоформил автомобиль на своего знакомого, однако пользовался им сам.



Суд поместил обвиняемого под домашний арест. На допросе мужчина признал свою вину, дал показания. В настоящее время обвиняемый уволен из органов внутренних дел.



Уголовное дело направлено в суд. Бывшему полицейскому грозит наказание в виде штрафа в размере от двух до четырех миллионов рублей, максимальное наказание – лишение свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом в размере до 60-кратной суммы взятки.

