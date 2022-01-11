Полицейский получил «Тойоту Креста»
В Иркутске завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего оперативного дежурного отдела полиции №9, которого обвиняют в получении автомобиля в качестве взятки.
По версии следствия, полицейский получил от мужчины 30 тысяч рублей, а также автомобиль марки «Тойота Креста», оценочная стоимость которой составила 185 тысяч рублей, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Иркутской области.
Таким способом полицейский пообещал помочь задержанному урегулировать вопрос по депортации на родину в связи с его нелегальным нахождением в России.
Правоохранители установили, что взяткополучатель обманным путём переоформил автомобиль на своего знакомого, однако пользовался им сам.
Суд поместил обвиняемого под домашний арест. На допросе мужчина признал свою вину, дал показания. В настоящее время обвиняемый уволен из органов внутренних дел.
Уголовное дело направлено в суд. Бывшему полицейскому грозит наказание в виде штрафа в размере от двух до четырех миллионов рублей, максимальное наказание – лишение свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом в размере до 60-кратной суммы взятки.
Иркутского полицейского будут судить за получение взятки автомобилем
Происшествия, Фото:
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