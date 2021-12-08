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В Бурятии упавшее с грузовика бревно убило мужчину

В Бурятии упавшее с грузовика бревно убило мужчину
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Мужчина погиб, пытаясь в одиночку разгрузить машину

7 декабря в селе Турка в Бурятии на территории деревообрабатывающей базы погиб 30-летний мужчина. Его убило упавшее с грузовика «КамАЗ» бревно.

Тело нашли утром работники пилорамы. Трагедия же, как видимо, произошла ночью.

- По предварительным данным, мужчина занимался лесозаготовкой для личных нужд. Бревна из леса он привозил на своём грузовом автомобиле в село Турка на одну из пилорам, где по договоренности с владельцем осуществлял их обработку. 7 декабря ночью мужчина привёз на базу очередную партию леса и попытался в одиночку разгрузить машину. Он снял крепёжные ремни с кузова и остался рядом с левым бортом. В этот момент одно из бревен скатилось вниз и упало на водителя, причинив повреждения, от которых мужчина скончался на месте, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

Следователи проводят доследственную проверку, устанавливая полную картину происшествия.



смерть несчастный случай

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