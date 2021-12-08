В Бурятии упавшее с грузовика бревно убило мужчину

Происшествия, Фото: СУ СКР по Бурятии

Мужчина погиб, пытаясь в одиночку разгрузить машину



7 декабря в селе Турка в Бурятии на территории деревообрабатывающей базы погиб 30-летний мужчина. Его убило упавшее с грузовика «КамАЗ» бревно.



Тело нашли утром работники пилорамы. Трагедия же, как видимо, произошла ночью.



- По предварительным данным, мужчина занимался лесозаготовкой для личных нужд. Бревна из леса он привозил на своём грузовом автомобиле в село Турка на одну из пилорам, где по договоренности с владельцем осуществлял их обработку. 7 декабря ночью мужчина привёз на базу очередную партию леса и попытался в одиночку разгрузить машину. Он снял крепёжные ремни с кузова и остался рядом с левым бортом. В этот момент одно из бревен скатилось вниз и упало на водителя, причинив повреждения, от которых мужчина скончался на месте, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.



Следователи проводят доследственную проверку, устанавливая полную картину происшествия.







