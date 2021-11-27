В Бурятии нашли два самых опасных ручья



Этой ночью аналогичные инциденты произошли на ручье, который находится примерно в семи километрах от первого.



- Минувшей ночью поступило сообщение, что вблизи посёлка Северомуйска в наледи застрял автомобиль. Однако прибывшие на помощь автомобилисту пожарные обнаружили в ледяной воде два транспортных средства. Пожарные эвакуировали изо льда оба автомобиля и отбуксировали их на берег, - рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.



А вчера вечером, 26 ноября, в этой же наледи застряли ещё два автомобиля. Водители сумели своими силами вытащить их до приезда пожарных.



