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В Бурятии нашли два самых опасных ручья

В Бурятии нашли два самых опасных ручья
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
В ручьях, что находятся недалеко друг от друга, постоянно застревают автомобили

В окрестностях посёлка Северомуйск автомобили продолжают попадать в ледяные ловушки. Здесь текут ручьи, которые на сегодня можно смело назвать самыми опасными в Бурятии. Ведь только за несколько дней произошла череда провалов автомобилей под лёд.

Как сообщал «Байкал-Daily», 23 ноября под лёд ручья провалились сразу два автомобиля – «УАЗ» и грузовик. Если «УАЗик» приехавшие пожарные сумели сразу вытащить тросом, то водителю грузовика пришлось ждать спецтехнику.

На следующий день, 24 ноября, на этом же ручье произошёл очередной инцидент. На этот раз под лёд частично ушла «Нива».

Этой ночью аналогичные инциденты произошли на ручье, который находится примерно в семи километрах от первого.

- Минувшей ночью поступило сообщение, что вблизи посёлка Северомуйска в наледи застрял автомобиль. Однако прибывшие на помощь автомобилисту пожарные обнаружили в ледяной воде два транспортных средства. Пожарные эвакуировали изо льда оба автомобиля и отбуксировали их на берег, - рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.

А вчера вечером, 26 ноября, в этой же наледи застряли ещё два автомобиля. Водители сумели своими силами вытащить их до приезда пожарных.








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