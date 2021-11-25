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В Бурятии течёт ручей-ловушка

В Бурятии течёт ручей-ловушка
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
В ручей провалился уже третий автомобиль

В ловушку ручья, что течёт возле посёлка Северомуйска, снова попал автомобиль.

Как сообщал «Байкал-Daily», 23 ноября под лёд ручья провалились сразу два автомобиля – «УАЗ» и грузовик. Если «УАЗик» приехавшие пожарные сумели сразу вытащить тросом, то водителю грузовика пришлось ждать спецтехнику.

24 ноября на этом же ручье произошёл очередной инцидент. На этот раз под лёд частично провалилась «Нива».

На помощь вновь выехали пожарные.

- Прибыв, пожарные эвакуировали транспортное средство изо льда и отбуксировали его на берег. Два человека, что передвигались в автомобиле, были в удовлетворительном состоянии, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.


ручей провал под лед

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