Два инцидента произошли на одном ручье
Сегодня, 23 ноября, в пожарную часть посёлка Северомуйска приехали автомобилисты, искавшие помощи. Они сообщили, что при переправе через ручей, протекающий неподалеку от посёлка, под лёд частично ушёл «УАЗ».
Пожарные прибыли на место на пожарном автомобиле. Они зацепили «УАЗ» тросом и вытянули на берег.
- Люди, которые находились внутри, были в удовлетворительном состоянии, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Этот автомобиль – не первая «жертва» ручья. Ночью здесь же при переправе во льду застрял грузовик. «Ввиду его массивности ожидается прибытие спецтехники для эвакуации автомобиля», - уточнили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», утром 20 ноября при переезде через реку Ина в Баргузинском районе задними колесами под лёд провалился автомобиль «УАЗ» с шестью людьми внутри. К счастью, обошлось без пострадавших.
В Бурятии в ледяной плен попали «УАЗ» и грузовик
Происшествия, Фото:
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