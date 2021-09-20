Водитель извинился за своё поведение
В Ангарске автоинспекторы привлекли к ответственности водителя, устроившего дрифт на парковке возле гимназии, сообщили в УГИБДД по Иркутской области.
Сотрудники полиции выявили видео, на котором водитель автомобиля «Тойота Креста» дрифтовал возле гимназии, во время мониторинга социальных сетей.
Сотрудники ГИБДД организовали проверку, в ходе которой водитель, управляющий иномаркой, был установлен. 20-летний местный житель назвал свой поступок глупым и принёс извинения.
При осмотре автомобиля дорожные полицейские обнаружили шины разной сезонности и рисунком протектора, а также выявили неисправности в работе стоп-сигналов. Автомобилист был привлечён к административной ответственности.
В Ангарске наказали водителя, дрифтовавшего возле гимназии
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