В Ангарске наказали водителя, дрифтовавшего возле гимназии

Водитель извинился за своё поведение



В Ангарске автоинспекторы привлекли к ответственности водителя, устроившего дрифт на парковке возле гимназии, сообщили в УГИБДД по Иркутской области.



Сотрудники полиции выявили видео, на котором водитель автомобиля «Тойота Креста» дрифтовал возле гимназии, во время мониторинга социальных сетей.



Сотрудники ГИБДД организовали проверку, в ходе которой водитель, управляющий иномаркой, был установлен. 20-летний местный житель назвал свой поступок глупым и принёс извинения.



При осмотре автомобиля дорожные полицейские обнаружили шины разной сезонности и рисунком протектора, а также выявили неисправности в работе стоп-сигналов. Автомобилист был привлечён к административной ответственности.

