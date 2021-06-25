В Иркутской области в реке утонула восьмимесячная девочка

Подробности трагедии выясняют следователи



Вечером 23 июня в городе Усолье-Сибирское в реке Ангара утонула восьмимесячная девочка. Причины произошедшего устанавливаются.



- На место происшествия выезжал прокурор Усолье-Сибирское Иван Бортников. Организована проверка соблюдения требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетней и условий её проживания в семье, - сообщили в прокуратуре Иркутской области.



Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль прокуратуры.

