В Бурятии произошло землетрясение

Толчки не ощущались



Сегодня в 14.56 поступило сообщение о том, что на территории Курумканского района произошло сейсмособытие. Эпицентр находился в 19,4 км северо-западнее от села Курумкан, магнитуда в эпицентре 3,9 баллов.



По информации ЕДДС, толчки не ощущались. Жертв и разрушений нет, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по республике.

