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В Бурятии произошло землетрясение

В Бурятии произошло землетрясение
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Толчки не ощущались

Сегодня в 14.56 поступило сообщение о том, что на территории Курумканского района произошло сейсмособытие. Эпицентр находился в 19,4 км северо-западнее от села Курумкан, магнитуда в эпицентре 3,9 баллов.

По информации ЕДДС, толчки не ощущались. Жертв и разрушений нет, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по республике. 
землетрясение
 
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