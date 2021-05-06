Толчки не ощущались
Сегодня в 14.56 поступило сообщение о том, что на территории Курумканского района произошло сейсмособытие. Эпицентр находился в 19,4 км северо-западнее от села Курумкан, магнитуда в эпицентре 3,9 баллов.
По информации ЕДДС, толчки не ощущались. Жертв и разрушений нет, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по республике.
В Бурятии произошло землетрясение
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