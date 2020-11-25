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Экс-сотрудники МЧС Бурятии вернут взятки

Экс-сотрудники МЧС Бурятии вернут взятки
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Вопрос решался в Восьмом кассационном суде общей юрисдикции

Как сообщал «Байкал-Daily», год назад двое бывших сотрудников МЧС были признаны виновными в получении взятки, а третий – в посредничестве во взяточничестве.

Сотрудники МЧС получили через посредника и лично от представителя частного охранного агентства взятку в сумме 1,6 млн рублей. Одному виновному назначено наказание в виде лишения свободы, второму – в виде лишения свободы условно, а посреднику во взяточничестве – штраф.

При рассмотрении уголовных дел вопрос о конфискации денег, полученных в качестве взятки, судом не разрешался, денежные средства не изымались.

Прокурор Советского района Улан-Удэ обратился с иском к одному из осуждённых о признании сделки ничтожной и взыскании денежных средств, полученных в качестве взятки. Суд исковые требования прокурора удовлетворил.

- Впоследствии, после вынесения приговора двум другим лицам, апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда республики решение суда первой инстанции отменено, принято новое решение, которым со всех осуждённых солидарно взыскана денежная сумма, полученная в виде взятки, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Определением судебной коллегии по гражданским делам Восьмого кассационного суда общей юрисдикции (город Кемерово) апелляционное определение Верховного суда республики оставлено без изменения.


МЧС взятка
 
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