 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

22 октября

21 октября

Популярное

В бурятском селе на пожаре спасли куриц

В бурятском селе на пожаре спасли куриц
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Пожар вспыхнул в зимовье

Вечером 21 октября в селе Жемчуг Тункинского района произошёл пожар в зимовье. На момент прибытия пожарных горела крыша строения. За 18 минут сотрудники 10-го Тункинского отряда ГПС Бурятии и добровольные пожарные ликвидировали возгорание.

В ходе разбора места пожара внутри хозяйственной постройки были обнаружены мокрыми, но живыми 5 домашних птиц.

В результате пожара сгорела крыша зимовья на площади 16 кв. м., повреждено потолочное перекрытие. Причиной пожара, вероятно послужил прогар в отопительной трубе, из которого искры попали на сгораемые конструкции постройки, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

пожар
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В бурятском посёлке горела котельная
В бурятском посёлке горела котельная
Происшествия, 22.10.2020
Вероятная причина пожара - перекал трубы дымохода
В Иркутской области ищут утонувшего рыбака
В Иркутской области ищут утонувшего рыбака
Происшествия, 22.10.2020
Лодку рыбаков перевернуло порывом ветра
В Бурятии на пожаре спасли мужчину
В Бурятии на пожаре спасли мужчину
Происшествия, 22.10.2020
Пожар произошёл в заброшенном доме
В Улан-Удэ девушка украла обувь в магазине
В Улан-Удэ девушка украла обувь в магазине
Происшествия, 21.10.2020
Её вычислили с помощью камер, установленных в помещении и на фасаде магазина    
Улан-удэнец присвоил себе чужую карту
Улан-удэнец присвоил себе чужую карту
Происшествия, 21.10.2020
Воспользовавшись бесконтактной системой расчёта, мужчина оплатил покупки в различных торговых точках
Улан-удэнец украл шуроповерт из квартиры собутыльницы
Улан-удэнец украл шуроповерт из квартиры собутыльницы
Происшествия, 21.10.2020
Также он прихватил с собой косметические средства
В Улан-Удэ ночью горела шиномонтажка
В Улан-Удэ ночью горела шиномонтажка
Происшествия, 21.10.2020
В результате пожара оплавились два автомобиля
В Забайкалье погиб ребёнок, выпав из трактора
В Забайкалье погиб ребёнок, выпав из трактора
Происшествия, 21.10.2020
Он попал под колесо прицепа трактора
В Бурятии в ДТП пострадала женщина-водитель
В Бурятии в ДТП пострадала женщина-водитель
Происшествия, 21.10.2020
Авария произошла в Джидинском районе

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^