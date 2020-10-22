Пожар вспыхнул в зимовье
Вечером 21 октября в селе Жемчуг Тункинского района произошёл пожар в зимовье. На момент прибытия пожарных горела крыша строения. За 18 минут сотрудники 10-го Тункинского отряда ГПС Бурятии и добровольные пожарные ликвидировали возгорание.
В ходе разбора места пожара внутри хозяйственной постройки были обнаружены мокрыми, но живыми 5 домашних птиц.
В результате пожара сгорела крыша зимовья на площади 16 кв. м., повреждено потолочное перекрытие. Причиной пожара, вероятно послужил прогар в отопительной трубе, из которого искры попали на сгораемые конструкции постройки, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
В бурятском селе на пожаре спасли куриц
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Пожар вспыхнул в зимовье
Вероятная причина пожара - перекал трубы дымохода
Лодку рыбаков перевернуло порывом ветра
Пожар произошёл в заброшенном доме
Происшествие случилось на Селенге
Его искали с 15 октября
Кража произошла в гостинице
Её вычислили с помощью камер, установленных в помещении и на фасаде магазина
Воспользовавшись бесконтактной системой расчёта, мужчина оплатил покупки в различных торговых точках
Также он прихватил с собой косметические средства
Мужчина вооружился игрушечным пистолетом
Ключи от помещения он нашёл на улице
В результате пожара оплавились два автомобиля
Он попал под колесо прицепа трактора
Авария произошла в Джидинском районе