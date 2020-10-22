В бурятском селе на пожаре спасли куриц

Пожар вспыхнул в зимовье



Вечером 21 октября в селе Жемчуг Тункинского района произошёл пожар в зимовье. На момент прибытия пожарных горела крыша строения. За 18 минут сотрудники 10-го Тункинского отряда ГПС Бурятии и добровольные пожарные ликвидировали возгорание.



В ходе разбора места пожара внутри хозяйственной постройки были обнаружены мокрыми, но живыми 5 домашних птиц.



В результате пожара сгорела крыша зимовья на площади 16 кв. м., повреждено потолочное перекрытие. Причиной пожара, вероятно послужил прогар в отопительной трубе, из которого искры попали на сгораемые конструкции постройки, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



