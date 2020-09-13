В Иркутской области пенсионерка почти две недели блуждала по тайге

Происшествия, Фото: поисковая группа ищет женщину

Женщине повезло наткнуться на зимовьё



В Иркутском районе полицией нашлась живой 65-летняя пенсионерка, которая заблудилась в тайге 31 августа. Женщина ушла из СНТ «Недра» на 19 км Голосустненского тракта в лес, не взяв с собой даже мобильный телефон, после чего бесследно исчезла. Выбраться к людям она смогла только 11 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Для розыска пенсионерки были сформированы поисковые группы из числа полицейских, спасателей, сотрудников МЧС, работников лесничества и волонтёров. Они ежедневно обследовали прилегающую местность.



Как выяснилось, в сумерках сборщица дикоросов перепутала распадки гор, отклонилась от намеченного маршрута и ушла в другую сторону. Двое суток она блуждала по лесу, питаясь плодами брусники и костяники, пила воду из родников и ручьев. На третий день, ослабленная и уставшая Ольга заметила зимовьё. Внутри охотничьего домика было всё, кроме спичек: пряники, сухари, консервы и даже постельные принадлежности.



Понимая, что с болью в ногах она не сможет преодолеть значительные расстояния, без вести пропавшая решила два дня не предпринимать решительных действий. Набравшись сил, пенсионерка принялась изучать таёжные тропы, в разные стороны уходившие от зимовья. Несколько раз она отдалялась на несколько километров от своего пристанища, но к вечеру была вынуждена возвращаться обратно.



Во время одной из таких попыток дачница всё же добралась до просёлочной дороги, где увидела автомобиль и попутным транспортом вернулась в СНТ.



Как выяснилось, изначально потеряв ориентир, пенсионерка ушла от дачи вглубь леса на 15 км. Последнее время ближайшим населённым пунктом для неё была деревня Добролёт, расположенная на 33 километре автодороги «Иркутск – Большое Голоустное».



Встретившись с родными и близкими, Ольга Рогинская поблагодарила полицейских и неравнодушных жителей за внимание к её судьбе . Она отметила, что после случившегося ещё не скоро пойдет в лес, но если решится, то возьмет с собой все необходимое на случай внештатной ситуации.



- Приятно знать, что кто-то пытается помочь, спасти. Это придаёт дополнительные силы и дарит надежду, что всё окончится благополучно, – заметила Ольга.



